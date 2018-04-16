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16 апреля 2018
14:42  16 апреля 2018 0

Водонаева сняла клип на хит Леонтьева. ВИДЕО

Подписчики в комментариях обсудили, кто лучше поет песнюФото: Алена Водонаева, Instagram

Уроженка Тюмени Алена Водонаева выложила в Сеть свой вариант клипа на песню Валерия Леонтьева. Под руку экс-звезде «Дома-2» попался хит певца «Мой дельтаплан». Подписчики устроили обсуждение в комментариях, кто лучший исполнитель песни.

В минутном ролике запечатлена повседневная жизнь Алены и ее супруга — музыканта Алексея Комова. Они развлекаются в магазине, гуляют по улицам и посещают светские вечера. К тексту песни клип особого отношения не имеет. «Жаль, что не нашла эту песню в исполнении Носкова. Поэтому наслаждайтесь Леонтьевым. Наверняка вы сегодня его еще не слушали», — подписала ролик Водонаева.

Главный спор в комментариях разразился совсем не из-за содержания видео, а по поводу лучшего исполнителя песни: «Версия Леонтьева мне больше нравится», «Я считаю, оригинал всегда лучше. Это песня Леонтьева. Носков хорош в своих песнях», «Носков лучше! И вообще, в его исполнении — это просто невероятная вещь — улет полный!», «Песня супер. Насладилась. Спасибо именно за Леонтьева», «Боже, как я обожаю эту песню. Леонтьев, Носков — мне все равно», «Да. Носков мне больше нравится, как исполняет».

Недавно Алена Водонаева обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь в поиске жилья в Лос-Анджелесе. Уроженка Тюмени акцентировала внимание, что «не хочет халупу за 700 тысяч на месяц», передает портал «Утро.ру».

Павел Маркуш
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