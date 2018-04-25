14:21 25 апреля 2018 0

Последний приют домашних питомцев соседствует с городским кладбищем Ноябрьска Фото: Вадим Ахметов

Замглавы администрации Ноябрьска Надежда Гудкова на заседании санитарно-эпидемической комиссии по особо опасным заболеваниям потребовала ликвидировать узаконенное ранее кладбище домашних животных. Она сослалась на ветеринарно-санитарные правила и обращения граждан. К мнению Гудковой присоединились главный ветврач Владимир Труханкин и представители депутатского корпуса.

В Ноябрьске кладбище домашних питомцев соседствует с городским кладбищем. «И даже более того скажу: им поставлены памятники, а рядом похоронены люди. И родственники, приходя на могилы, все это созерцают. И мне кажется, с этической стороны это вообще неправильно, это, если хотите, не по-христиански, это не по-человечески», — заявила Надежда Гудкова.

Альтернатива захоронениям — урны для праха домашнего любимца и даже кулоны на шею по цене от 400 до 1000 рублей Фото: страница «Кремация домашних животных» в «ВК»

Присутствующий на заседании депутат городской думы Олег Брезицкий рассказал «URA.RU», что обслуживает кладбище домашних животных городская ритуальная служба, которая в конце прошлого года была присоединена к МУП «НСАТ». При этом депутат также согласен, что захоронения домашних животных, соседствующие с могилами людей противоестественны.

Начальник участка ритуальной службы МУП «НСАТ» Сергей Онуфриенко подтвердил агентству о том, что огороженную площадку 60 на 30 метров для захоронений домашних любимцев муниципалитет выделил уже более десяти лет назад. Она огорожена забором. На сегодня там не менее пятидесяти окультуренных могилок животных. Кроме этого, люди регулярно просят выделить им место для очередных похорон.

«Мы даем лопату, они роют ямку, хоронят, ставят какую-нибудь табличку или игрушку оставляют. Мы ухаживаем за этой площадкой так же, как и за кладбищем, чистим снег», — рассказал Сергей Онуфриенко.

По информации агентства, ноябрьское духовенство поддерживает инициативу городской администрации. На момент публикации новости связаться с христианскими священнослужителями не удалось. Имам-хатыб Ноябрьска Мухамад Хазрат пояснил «URA.RU», что проблема известна и обсуждается, в том числе с руководителями городских ритуальных служб. «По религии человек — это наивысшие творение господа. Домашних животных мы тоже уважаем, но должен быть порядок в этом. Мы поддерживаем такое решение городских властей. Но учитываем и чувства хозяев домашних животных. Мы предлагаем пообщаться с народом, узнать их мнение и найти золотую середину, компромисс, который бы всех устраивал», — осторожно высказался в разговоре лидер мусульман города. Зоозащитники, разойдясь во мнении по поводу способа захоронения домашних животных, отказались комментировать журналисту свою позицию.