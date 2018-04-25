Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произвел замену водозаборного устройства на реке Таз, чтобы улучшить качество услуг холодного водоснабжения села Газ-Сале. Работы проведены в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Работники филиала подготавливали ледовую площадку, чтобы «утопить» всасывающий водовод, в течение недели. Для этого они расчищали и выпиливали лед метровой толщины на протяжении прокладки всего водовода — порядка 70 метров.
«Несмотря на большой объем проделанной предварительной работы, такие манипуляции лучше проводить именно в зимний период времени. Установка нового всасывающего водовода проведена в установленные филиалом сроки», — подчеркнул директор филиала Александр Горлов. Отмечается, что новый водовод со специальным приспособлением позволит избежать попадания мальков, ила, песка и других посторонних предметов в насосы и на очистные сооружения.
Видео: фотограф Александр Горлов