13:24 26 апреля 2018 0

Мурат Тулебаев (справа) сменил Алексея Чиркова (слева) на посту лидера фракции в гордуме Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские либерал-демократы сменили руководство фракции в городской думе. Теперь политическое объединение ЛДПР в ней возглавляет не Алексей Чирков, а Мурат Тулебаев. Его заместителем стал Александр Пивторак. О смене лидера 26 апреля заявил специально пришедший на заседание координатор регионального отделения ЛДПР, депутат облдумы Артем Зайцев.

Политолог Александр Безделов уверен, что подобные решения накануне старта избирательной кампании в гордуму не случайны и свидетельствуют о снижении шансов Чиркова на получение мандата в думу седьмого созыва. «Шансы попасть на проходное место в списке (а их у ЛДПР, скорее всего, будет два) есть у Тулебаева. У Чиркова теперь они снизились до минимального уровня, — считает эксперт. — Скорее всего, Чирков, если он вообще пойдет на выборы, выдвинется по одномандатному округу».

При этом, отметил собеседник агентства, оппозиционным партиям в Тюмени традиционно тяжело проводить своих кандидатов по одномандатным избирательным округам: «Один раз мандат выпал „Справедливой России“ — в 2008 году прошел Владимир Пискайкин, во второй раз — КПРФ, в 2013 году в думу прошел Динар Абукин, — напомнил политолог. — Очень трудно оппозиции получать мандаты по округам. По списку же, скорее всего, у „Единой России“ будет шесть мандатов, а четыре поделит оппозиция: по одному получат КПРФ и „СР“, два будет у либерал-демократов. Но это при условии, что единоросы получат шесть мест, а не семь».

Собеседник агентства пояснил, что ЛДПР сделала ставку на Тулебаева, в частности, из-за его активности и финансовых возможностей. «Будучи в парламентской оппозиции, он сумел сохранить неплохие отношения с городскими властями, сейчас он возглавляет муниципальную компанию (речь об АО „Трасса“ — ред.), — пояснил политолог. — Это фигура, которая сохраняет баланс во взаимоотношениях между властью и оппозицией, и претензий к нему нет ни с одной стороны. Он ведет активную работу — как, например, в ситуации с нотариусом (тюменский нотариус Наталья Абрамкина, которая заставляла клиентов мыть унитаз — ред.), однако не выходит за границы дозволенного».