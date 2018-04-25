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Главные новости Тюменской области
13:02  25 апреля 2018 4

Тюменского нотариуса, заставившего клиентов мыть унитаз, подвело здоровье. В скандал вмешался Минюст России

Наталья Абрамкина на фоне общественного порицания ушла на больничныйФото: YouTube

Министерство юстиции РФ назвало поступок тюменского нотариуса Натальи Абрамкиной, заставившей своих клиентов мыть унитаз, недопустимым для профессионального сообщества. Такие действия, по мнению Минюста, подрывают доверие общества к нотариусам.

Официальный ответ ведомства опубликовал на своей странице в Facebook депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев, направивший жалобу в ведомство. В министерстве также напомнили, что в отношении Абрамкиной было возбуждено дисциплинарное производство. По его итогам нотариус может понести наказание.

В конторе, где работает Наталья Абрамкина, «URA.RU» сообщили, что она ушла на больничный. Комментировать развитие событий отказались.

Инцидент, прославивший тюменского нотариуса на весь мир (о нем сообщили западные новостные ресурсы), произошел 7 апреля. Надежда Абрамкина устроила скандал из-за девушки, которая воспользовалась санузлом у нее в конторе. Женщина требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз, в противном случае угрожая отменить прием.Конфликт был записан на видео и опубликован в Интернете.

Минюст отреагировал на жалобу тюменского депутата
Фото: страница Марата Тулебаева в Facebook

Эльдар Булатов
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