Министерство юстиции РФ назвало поступок тюменского нотариуса Натальи Абрамкиной, заставившей своих клиентов мыть унитаз, недопустимым для профессионального сообщества. Такие действия, по мнению Минюста, подрывают доверие общества к нотариусам.
Официальный ответ ведомства опубликовал на своей странице в Facebook депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев, направивший жалобу в ведомство. В министерстве также напомнили, что в отношении Абрамкиной было возбуждено дисциплинарное производство. По его итогам нотариус может понести наказание.
В конторе, где работает Наталья Абрамкина, «URA.RU» сообщили, что она ушла на больничный. Комментировать развитие событий отказались.
Инцидент, прославивший тюменского нотариуса на весь мир (о нем сообщили западные новостные ресурсы), произошел 7 апреля. Надежда Абрамкина устроила скандал из-за девушки, которая воспользовалась санузлом у нее в конторе. Женщина требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз, в противном случае угрожая отменить прием.Конфликт был записан на видео и опубликован в Интернете.