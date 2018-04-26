Администрацию поселка Винзили в Тюменском районе возглавила женщина. Местная дума на очередном заседании выбрала руководителем администрации Елену Осипову, которая с ноября уже исполняла обязанности главы. Эту информацию корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе администрации Тюменского района.
Как рассказал источник агентства, Елена Осипова ранее работала заместителем руководителя управления информационной политики Тюменского района. «Она курировала работу со СМИ и документооборот, прекрасно общалась с людьми, находила общий язык, при этом она очень дотошная и скрупулезная, — рассказал источник. — Ее работу заметила глава района Светлана Иванова, и Осиповой предложили возглавить самый маленький муниципалитет района, Нижнепышминское МО. Она отлично себя зарекомендовала, очень много было положительных отзывов о ее работе. В итоге ее назначили исполняющей обязанности главы администрации Винзилей. Теперь же дума ее назначила главой администрации».
Информацию о назначении Елены Осиповой корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе администрации Тюменского района. Прежний руководитель администрации Винзилей Николай Чупраков покинул должность в ноябре прошлого года. О причинах его отставки не сообщалось.
В 2017 году стало известно о том, что глава Винзилинского МО поймал на коррупции сотрудницу администрации, было возбуждено уголовное дело. В 2016 году в Винзилях произошел земельный конфликт, участниками которого стали жители поселка и застройщик. Разбираться в этой истории тогда пришлось губернатору Владимиру Якушеву.