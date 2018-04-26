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Главные новости Тюменской области
16:53  26 апреля 2018 0

Крупный поселок под Тюменью возглавила бывшая сотрудница пресс-службы. «Прекрасно общается с людьми»

Здания. Тюмень, администрация тюменского района
Главу обрел один из самых крупных муниципалитетов Столичного района Тюменской областиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Администрацию поселка Винзили в Тюменском районе возглавила женщина. Местная дума на очередном заседании выбрала руководителем администрации Елену Осипову, которая с ноября уже исполняла обязанности главы. Эту информацию корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе администрации Тюменского района.

Как рассказал источник агентства, Елена Осипова ранее работала заместителем руководителя управления информационной политики Тюменского района. «Она курировала работу со СМИ и документооборот, прекрасно общалась с людьми, находила общий язык, при этом она очень дотошная и скрупулезная, — рассказал источник. — Ее работу заметила глава района Светлана Иванова, и Осиповой предложили возглавить самый маленький муниципалитет района, Нижнепышминское МО. Она отлично себя зарекомендовала, очень много было положительных отзывов о ее работе. В итоге ее назначили исполняющей обязанности главы администрации Винзилей. Теперь же дума ее назначила главой администрации».

Информацию о назначении Елены Осиповой корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе администрации Тюменского района. Прежний руководитель администрации Винзилей Николай Чупраков покинул должность в ноябре прошлого года. О причинах его отставки не сообщалось.

В 2017 году стало известно о том, что глава Винзилинского МО поймал на коррупции сотрудницу администрации, было возбуждено уголовное дело. В 2016 году в Винзилях произошел земельный конфликт, участниками которого стали жители поселка и застройщик. Разбираться в этой истории тогда пришлось губернатору Владимиру Якушеву.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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