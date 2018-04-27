В Тюменскую гордуму хотят попасть представитель «строительных королей» и известный медик

19:05 27 апреля 2018 0

В новый созыв тюменской Гордумы рассчитывают пройти действующие депутаты Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На праймериз «Единой России» в Тюменскую городскую думу заявились представитель влиятельной строительной фирмы и глава крупного медицинского учреждения. Новых кандидатов партийный комитет одобрил сегодня, 27 апреля.

Так, по второму одномандатному округу выдвинулся Дмитрий Антипов — заместитель гендиректора ОАО «Тюменская домостроительная компания» (ТДСК). Эта строительная фирма, по данным из открытых источников, принадлежит влиятельному в Тюмени семейному клану Щепелиных. Возглавляет компанию Николай Щепелин, акции принадлежат нескольким его родственникам. Его брат Василий Щепелин ранее занимал должность начальника федерального БТИ по Тюменской области, теперь возглавляет Госохотуправление региона.

Валерий Бровкин готов к битве за мандат в новом созыве Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Помимо уже известных по прежним заседаниям комитета фамилий, по списку на партийные праймериз в гордуму идут действующие депутаты Валерий Бровкин, Оксана Величко и самый богатый депутат 2016 года, бизнесмен Николай Рагозин — правда, он намерен принять участие в предварительном голосовании и по одномандатному округу №5. Депутат Екатерина Вешкурцева будет участвовать в праймериз по 3-му одномандатному округу.

Появился первый кандидат на праймериз по округу №14 — это Алексей Логачев, гендиректор и учредитель ООО «УК „Тюменьдорцентр“. Любопытно, что, по данным из открытых источников, у участника праймериз до недавнего времени было две компании с абсолютно идентичным названием и адресом регистрации — улица Кирова, 24. Образованы они были с разницей в полтора года. Правда, одному из „Тюменьдорцентров“ не повезло и две недели назад он был ликвидирован. Помимо этого, у Логачева в том же здании на улице Кирова зарегистрировано два ООО „УК ‚Триал‘.

Екатерина Вешкурцева будет участвовать в праймериз по 3 округу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По 15-му округу и по списку на предварительное голосование заявилась Елена Перминова — директор реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья». В прошлом году центр угодил в скандал, когда местный общественник Юрий Рябцев возмутился итогами экспертизы ЛГБТ-сайта «Дети 404», сделанной экспертами «Семьи». Специалисты ничего криминального на страницах портала не обнаружили, но Рябцев тогда счел, что заключение является неправомерным и недостоверным.

Появился первый кандидат по округу №23 — сюда заявился гендиректор МСЧ «Нефтяник» Иван Попов. Еще один медик выдвинулся по округу №25 и по списку — это главврач городской поликлиники №12 Наталья Путина.

Кроме того, пополнилась армия «молодогвардейцев» на праймериз «ЕР»: комитет одобрил заявки 21-летнего Владимира Сбитнева, 18-летнего Владимира Соколова, 20-летнего студента ТюмГУ Романа Чилимова, 19-летнего выпускника одной из школ Тюменского района Дениса Артюхова, 18-летней выпускницы одной из тюменских школ Карине Ирицян.