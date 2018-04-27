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27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
18:34  27 апреля 2018 0

Пенсионерка на Ямале заплатила больше миллиона за «излечение» по телефону

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионерка, старушка, грусть, отчаяние
Теперь женщина не знает, как возвращать долгиФото: depositphotos.com © URA.RU

Пенсионерка из Ноябрьска ЯНАО за неделю потратила на «лечение» у экстрасенсов больше миллиона рублей. При этом сеансы со лжецелителями проходили по телефону.

Желание исцелиться с помощью экстрасенсов заставило пожилую жительницу Ноябрьска набрать кредитов и занять денег у друзей, пишет портал noyabrsk24.ru. «По телевизору смотрела передачу про экстрасенсов, и там одна рассказывала много всего. Что лечит и суставы, и много было отзывов хороших. Говорит, женщину вижу сильно больную, позвоните, помогу. Я подумала, что это она про меня, взяла и позвонила», — рассказала пенсионерка.

В итоге женщина начала проходить «лечение» у мошенников, которые поначалу требовали с нее 28 тысяч за сеанс, а затем увеличили расценки до 120 тысяч рублей. «А потом, когда я поняла, что суммы огромные, начали пугать, что не станет внуков», — делится женщина. В результате пенсионерка потратила все деньги. Теперь она ищет помощи у жителей Ноябрьска, чтобы рассчитаться с долгами.

Дарья Корчак
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