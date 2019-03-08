Студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова устроили акцию к 8 Марта, в рамках которой развесили в учебном заведении плакаты с сексистскими цитатами преподавателей. Фотографии опубликовала группа «Новости Инициативной группы МГУ» во «ВКонтакте».
«Зачем девушка убегает от мужчины? Потому что хочет, чтобы ее догнали», — Филфак Г.В. Москвин; «Мне уже столько лет, а я по-прежнему верю женщинам», — ФГП Холоденко Ю.А.; «Девушки, запомните золотое правило филфака: когда говорит джигит — женщина молчит», — филфак, А.В. Блинов. Такие высказывания были распечатаны и расклеены на первом этаже МГУ. Студенты отметили на одном из плакатов, что решили поздравить с «праздником равноправия, а не весны, красоты и женственности».
Некоторые пользователи соцсети поддержали студентов, организовавших акцию, но осудили преподавателей, чьи высказывания были обнародованы. «Ребята, вы молодцы! Какие ж вы убогие, преподы-сексисты», — написала Наталья Воскресенская. «Отличная акция, я счастлив, что за 10 лет на факультете изменилось отношение», — прокомментировал Ашот Ташан. Были и те, кто не увидел сексизма в цитатах преподавателей и посчитал их невинными шутками. «Серьезно? Все пять цитат — это шутки, а не дискриминация или сексизм, але», — возмутился Виктор Кириллов.
В прошлом году аналогичную акцию провела студентка факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Она тоже развесила плакаты с сексистскими цитатами нескольких преподавателей.