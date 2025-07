Коул Тернер из «Зачарованных» скончался от рака: биография культового актера Макмэхона

Сыгравший Коула Тернера в «Зачарованных» умер из-за рака в 56 лет

Актер сыграл за всю карьеру около 40 ролей Фото: соцсети Макмэхона В США в возрасте 56 лет после продолжительной болезни скончался актер Джулиан Макмэхон. Он был известен по ролям в сериале «Зачарованные», а также в фильмах «Части тела», «Фантастическая четверка», «ФБР: самые разыскиваемые преступники», «Подтяжка» и другим. О том, чем запомнился артист, — в материале URA.RU Карьера легендарного Джулиана Макмэхона Джулиан Макмэхон стал единственным сыном 20-го премьер-министра Австралии сэра Уильяма Макмэхона и Сони Хопкинс, известного филантропа и иконы моды. Детство артиста прошло в Сиднее, где он получил образование в престижной гимназии и начал карьеру как модель, выступая в Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Риме и Париже. Макмэхон мечтал о крупных проектах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В начале 1990-х годов Джулиан столкнулся с трудностями при получении разрешения на работу в США, что временно затормозило его карьеру. Тем не менее уже в 1993 году он получил роль в американской мыльной опере «Другой мир». Позднее его работа в сериалах «Части тела» и «Зачарованные» принесла артисту еще больший успех. Макмэхон получил престижные премии «Эмми» и «Золотой глобус». С 2020 по 2022 год Макмэхон снимался в криминальной драме «ФБР: самые разыскиваемые преступники». Большинство ролей Макмэхона — злодеи или персонажи с травмированными фигурами, которые, по его словам, его привлекали. За свою карьеру артист снялся в 38 ролях. Личная жизнь Коула Тернера из «Зачарованных» В 1994 году Макмэхон женился на певице и актрисе Дэнни Миноуг после знакомства на съемках сериала «Дома и в гостях» (Home and Away). Впоследствии актер снялся в музыкальном клипе Миноуг на песню «This Is It». Большую часть брака пара провела раздельно из-за напряженного графика: Макмэхон строил карьеру в США, а Миноуг работала в Великобритании. Через полтора года они развелись. Артист был женат трижды Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Второй брак актера состоялся в 1999 году с Брук Бернс, звездой сериала «Спасатели Малибу». В 2000 году у них родилась дочь, однако уже в 2001 году супруги официально расстались. Спустя более десяти лет, в 2014 году, Джулиан Макмэхон вступил в третий брак с Келли Паниагуа. Он проживал в США с 1990-х годов и до самой смерти. Причина смерти Джулиана Макмэхона Звезда сериалов «Части тела» и «Зачарованные» Джулиан Макмэхон скончался во Флориде 2 июля после длительной борьбы с раком. Об этом сообщила его супруга Келли изданию Deadline через три дня после смерти. Актеру было 56 лет. Актер долго боролся с тяжелым заболеванием Фото: Анна Майорова © URA.RU «С открытым сердцем я хочу поделиться с миром тем, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после героических усилий по борьбе с раком», — сообщила Келли Макмэхон. Она также отметила, что актер ценил жизнь, свою семью, друзей, работу и поклонников. По ее словам, самой большой мечтой артиста было приносить радость людям.

