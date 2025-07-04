04 июля 2025

ФАС предложила ограничить сбор за возврат железнодорожных билетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера позволит сделать билеты более доступными для граждан
Мера позволит сделать билеты более доступными для граждан Фото:

Ограничить максимальный сбор за возврат железнодорожных билетов до 10% для повышения их доступности — с таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В настоящее время возникают ситуации, когда посредники недобросовестно приобретают билеты в большом количестве и сдают их в последний момент, что приводит к невозможности приобретения билетов пассажирами, планирующими свои поездки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Введение ограничения должно снизить количество подобных спекуляций.

В антимонопольной службе уточнили, что перевозчик сможет установить сбор на более низком уровне, в пределах от 0% до 10%. Для большинства пассажиров сбор за возврат останется ниже проиндексированного на уровень инфляции значения, установленного еще в 2019 году. Таким образом, мера будет носить регулирующий характер и не приведет к существенному росту расходов для населения. Кроме того, перевозчики уже внедрили дополнительные способы борьбы с дефицитом мест: в частности, при оформлении билетов теперь действует опция «лист ожидания». По мнению представителей транспортных компаний, предлагаемые изменения помогут обеспечить наличие свободных мест, особенно на популярных направлениях в сезон отпусков.

Ранее сообщалось о значительном росте стоимости авиабилетов с осени 2025 года. Причиной тому может послужить введение дополнительного инфраструктурного сбора для авиаперевозчиков.

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Ограничить максимальный сбор за возврат железнодорожных билетов до 10% для повышения их доступности — с таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «В настоящее время возникают ситуации, когда посредники недобросовестно приобретают билеты в большом количестве и сдают их в последний момент, что приводит к невозможности приобретения билетов пассажирами, планирующими свои поездки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Введение ограничения должно снизить количество подобных спекуляций. В антимонопольной службе уточнили, что перевозчик сможет установить сбор на более низком уровне, в пределах от 0% до 10%. Для большинства пассажиров сбор за возврат останется ниже проиндексированного на уровень инфляции значения, установленного еще в 2019 году. Таким образом, мера будет носить регулирующий характер и не приведет к существенному росту расходов для населения. Кроме того, перевозчики уже внедрили дополнительные способы борьбы с дефицитом мест: в частности, при оформлении билетов теперь действует опция «лист ожидания». По мнению представителей транспортных компаний, предлагаемые изменения помогут обеспечить наличие свободных мест, особенно на популярных направлениях в сезон отпусков. Ранее сообщалось о значительном росте стоимости авиабилетов с осени 2025 года. Причиной тому может послужить введение дополнительного инфраструктурного сбора для авиаперевозчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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