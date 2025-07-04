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00:51
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
00:45
В Перми изменятся схемы и расписание движения автобусов с 6 июля. Фото
00:40
Архиепископы в Армении объявили голодовку
В Армении прошла массовая акция в поддержку арестованного бизнесмена Карапетяна. Фоторепортаж
00:13
Польша обвинила РФ в ударе, затронувшем ее посольство
1
00:11
Умер композитор «Секретных материалов» Марк Сноу
1
00:09
В Кургане иномарка сбила пьяного самокатчика. Фото
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
00:07
Молодой водитель иномарки погиб в массовом ДТП на трассе под Суксуном. Видео
00:01
Гендиректор актива мэрии района в ЯНАО раскрыл причину ухода на СВО. Фото
04 июля 2025
23:59
Глава Кабардино-Балкарии срочно созвал совещание из-за ЧП в Нальчике
Россия нанесла массированный удар по Киеву «Кинжалами»: главное об СВО на 4 июля
23:52
Россиян предупредили о риске роста цен на яйца
1
23:47
За порядком в курганских поликлиниках будет следить новый специалист. Фото
23:46
Мать задержанного в Азербайджане россиянина раскрыла, как он попал под арест
3
До саммита БРИКС остались считанные дни: что нужно знать
23:28
В России раскрыли страшную правду о Германии
2
23:25
«Нужно объединиться вокруг новой силы»: адвокат задержанного Карапетяна зачитал его обращение перед толпой
3
23:20
Telegram обратился к россиянам после сообщений о сбое
Что будет с переговорами по Украине после звонков мировых лидеров
23:20
Житель Екатеринбурга разбился, выпав с общего балкона. Фото
23:19
Триумф Рублева и уход Рахимовой: как прошли матчи Уимблдона 4 июля
23:13
Стало известно о тайном прошлом женщины, подорвавшей экс-мэра Луганска
1
Сотрудник ДПС оказался при смерти после нападения неизвестных в Нальчике: главное к этому часу
23:04
Уголовное дело возбуждено после покушения на полицейских в Нальчике
23:00
Новый игрок ХК «Зауралье» с золотой медалью окончил школу в Кургане. Фото
22:54
Администрация Эрдогана отказалась обсуждать «коалицию дронов» для Украины
2
Кто такой глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов, которого лишили российского гражданства
22:51
Челябинцам назвали самые подешевевшие иномарки
22:48
Для поисков пропавшей в лесу под Красновишерском женщины нужны охотники и егеря. Фото
1
22:45
Свердловчанин устроил жуткое ДТП с переворотом, погиб пассажир. Фото
Люди в воде, буря и плавающие авто: как Петербург переживает сильнейшее за 160 лет наводнение. Фоторепортаж
22:41
Новый Уренгой на новой монете, раскрыты подробности убийств ОПГ: события на Ямале за 4 июля
22:41
Посла России вызвали в МИД Армении
1
22:39
Нидерланды выступили с неожиданным обвинением в адрес России
1
В Ереване в поддержку арестованного бизнесмена Карапетяна собрались толпы: в чем суть его дела и кто он такой
22:38
В Петербурге открыли дамбу
22:23
В Курганской области из-за непогоды перенесли фестиваль «Макушинский карась»
22:20
Камере удалось снять нападение на полицейских в Нальчике с нового ракурса
Тысячи людей собрались в Ереване, чтобы поддержать арестованного бизнесмена Карапетяна: онлайн-трансляция
22:19
Пожар унес жизнь жителя тюменского села. Фото
22:14
Появились кадры задержания напавшего на сотрудника ГАИ в Нальчике. Видео
22:12
«Фон дер Ляйен или Ле Пен», — политолог предположил, кто мог пустить слухи о жене Макрона
2
Свердловские слухи: диаспора нашла покровителя
22:10
Стали известны подробности, из-за чего началась стрельба в Нальчике
3
22:07
Тайны и легенды Купальской ночи: что скрывается за традициями праздника
21:53
Многотысячное шествие в поддержку арестованного Карапетяна идет к зданию, где его держат
«Балконопад» в Омске чуть не убил женщину: жуткие последствия шквалистого ветра в городе Сибири
21:47
В Сергиевом Посаде мужчина ударил ребенка ножом и попытался скрыться
21:46
Россиянка Панова победила на старте турнира Уимблдон
21:36
Помилованная Путиным летчица ВСУ опровергла свое пленение
Слухи ХМАО: нефтяники закошмарили партнеров
21:35
5G, шапочки из фольги и сельский Wi-Fi: интервью с топ-менеджером ведущего провайдера страны
4
21:20
Глава Кабардино-Балкарии высказался о нападении на полицейских в Нальчике. Видео
21:20
В Тобольске появится бесплатный Ниндзя-парк. Скрин
Путин обозначил контур борьбы с наркотрафиком из Афганистана
21:16
На видео попал момент начала стрельбы в Нальчике
21:04
ЗАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение
21:00
Снос домов и подготовка к открытию бассейна: главное в Кургане за 4 июля
Полный список выплат, положенных для родственников погибших на СВО. Инфографика
20:54
В Кабардино-Балкарии произошло нападение на ДПС
20:54
Украинские дроны атаковали Рязанскую область
20:52
Россиянка Самсонова прошла в третий круг Уимблдона
Слухи ЯНАО: Артюхова поддержал конкурент
20:50
Федеральную трассу из Екатеринбурга закрыли из-за массового ДТП, пострадали дети. Видео
20:48
Топ самых высокооплачиваемых вакансий для подработки летом в Перми
20:45
В Перми самолет столкнулся с птицей, когда заходил на посадку
Тюменские слухи: мэр ищет подработку
20:45
В челябинских Пригородном и Западном к середине лета подорожает земля
20:40
В популярных у россиян мессенджерах наблюдается сбой
1
20:39
«Враг заплатит столицей»: Рогов объяснил удар РФ «Кинжалами» по Киеву
2
Челябинские слухи: кандидат исчез из округа
20:39
ВС РФ уничтожили 16 беспилотников над регионами
20:36
Рублев пробился в четвертый круг Уимблдона
20:33
Россиянка Кудерметова вылетела со второго тура Уимблдона
20:33
В Тюмени устраняют последствия мощного ливня
20:33
Над сыном участника СВО из Копейска надругались в детском лагере, но дело возбуждать не стали. Видео
1
20:32
На гору Крестовая в Пермском крае установили крест
20:28
В ХМАО на школьника упали металлические футбольные ворота. Фото
20:28
«Одна из машин влетела в здание»: в центре Кургана в ДТП жестко столкнулись две легковушки. Фото
20:26
Зеленский захотел отобрать свыше тысячи российских вагонов
1
20:22
Сын арестованного Карапетяна навестил отца в СИЗО и проверил его самочувствие
20:20
Пенная вечеринка и гонки на обласах: как жителям ХМАО весело провести выходные. Афиша
20:10
Валю Карнавал сфотографировали голой, а затем стали выпрашивать деньги
2
20:09
Опера и оркестр: как в Кургане проходит масштабный фестиваль «От Востока до Запада». Фото, видео
1
20:02
Как свердловчане голосовали пять лет назад за поправки в Конституцию. Фото
20:01
Паслер наградил сотрудников «Уральских локомотивов» на 15-летие завода. Фото
3
20:01
Россиянка Рахимова проиграла Носковой в третьем круге Уимблдона
20:00
В известном пермском медицинском центре сменилось руководство
19:57
В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными из Украины бойцами ВС РФ
19:47
Косят траву и вводят новый закон: как в России борются с борщевиком
4
19:47
Зеленский поднял тему совместного военного производства в разговоре с Трампом
19:45
Ураган и ливень обрушились на Омск: как спастись от стихии
1
19:44
Уимблдон — 2025: Александра Панова и Гуо Ханью покидают парный турнир
19:43
МВД объявило в розыск адвоката, экс-защитника Pussy Riot Полозова*
19:39
Петербург вслед за наводнением накрыла песчаная буря
19:37
Россиянам рассказали, как удачно продавать в онлайне
19:30
В ХМАО из-за жары резко выросло число пациентов с сердечными приступами
19:30
Его увольняли, а он судился: бывший VIP-полицейский Челябинска получил миллион после увольнения
1
19:28
В популярных мессенджерах начался сбой
24
19:23
Рядом со стройкой пермского девелопера в Ижевске упали обломки беспилотника
19:23
Второй день национализации «Южуралзолота»: что известно к этому часу
19:22
В Кургане из-за дождя перенесли показ оперы в филармонию. Видео
19:20
В Армении начался митинг в поддержку арестованного бизнесмена Карапетяна
19:18
Андреева и Шнайдер вышли в третий круг Уимблдона
19:17
Скандальный тюменский блогер защитит детей от интернет-рабства
1
19:16
Американский Конгресс впал в ярость после решения Пентагона насчет Украины
19:12
Шадринские судебные приставы нашли у посетительницы суда опасную ручку
19:09
В Екатеринбурге прошли новые аресты по делу экс-невестки Чернецкого. Фото
1
19:03
Задержанный УФСБ челябинец осужден на 20 лет за госизмену. Видео
1
19:01
В Тюмени хотят капитально отремонтировать Александровский сад
18:59
Еще один российский аэропорт стал недоступен для полетов
18:58
«Лифты не работают, квартиры уничтожены»: в Сургуте затопило новостройку из-за мощного ливня. Видео
18:56
Трамп переговорил с Зеленским после разговора с Путиным
2
18:55
Самые дорогие монеты и банкноты Ямала: что продают коллекционеры
18:53
Что известно о влиятельном силовике, арестованном в Сургуте. Инсайд
18:53
Партия «Зеленые» выдвинет кандидата на выборах в Тюменскую облдуму
18:50
На выборы губернатора Пермского края заявилось 11 кандидатов
1
18:50
«Вы 26 в очереди»: из-за ливня в Тюмени появились проблемы с такси. Скрин
18:49
В четырех районах Перми отключат холодную воду. Инфографика
18:49
Улица в честь Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге
18:48
Съемные квартиры заоблачно подорожали в Екатеринбурге — на них ажиотаж. Скрин
18:44
Пропал интернет и мобильная связь: что известно о масштабных сбоях
5
18:42
В Курганской области выпал град и побил огород. Фото
18:42
В Госдуме объяснили, почему не состоялся концерт азербайджанского артиста
18:41
Двое пермских бойцов вернулись домой из украинского плена
18:38
Уимблдон 2025: Россиянка Александрова поборется за выход в четвертьфинал
18:36
Семьям погибших бойцов СВО с Ямала вручили ордена Мужества
18:35
В Екатеринбурге отремонтируют жилые дворы, но всего три
3
18:32
В Перми из-за антисанитарии закрыли заведение фастфуда
18:31
В Перми завершается строительство тоннеля под Транссибом
18:30
Суд вынес решение по иску скандальной юристки к пермскому митрополиту
18:29
Суд отправил под стражу сотрудника ГИБДД Сургута по делу о взятке
18:29
Правительство ввело новые налоговые льготы для некоторых россиян
18:26
Алиев заявил о возвращении людей в Карабах
2
18:24
Павлюченкова прошла Осаки: россиянка победила в напряженной борьбе на Уимблдоне
18:21
Подростков в Чусовом научили спасаться из пожара
18:19
Оренбургский суд арестовал азербайджанского вора в законе
2
18:16
Якушев дал наставления кандидату в губернаторы Новгородской области от ЕР
18:10
Волонтер из Екатеринбурга стал лучшим в стране по борьбе за федеральные деньги
18:10
Беспилотная опасность: что известно об этом режиме, объявленном в Пермском крае
1
18:08
Главе азербайджанской диаспоры Подмосковья грозит депортация
12
18:05
Полпред Жога вручил госнаграды работникам «Курганмашзавода». Фото
5
18:04
Дочка «Авито» выкупила сервис для продуктовых экспериментов от EXPF
18:03
Образовательные кластеры на Ямале увеличат подготовку специалистов ТЭК в 12 раз к 2028 году
18:01
Загородка на Урале превратилась в жилье для зумеров. Эксклюзив
2
18:00
ЕР помогла детям фронтовых регионов отдохнуть в Беларуси
18:00
Кадыров ответил тем, кто ждет его смерти
5
18:00
Тюменский паренек стал звездой Tik-Tok, исполнив кавер на MACAN. Видео
1
17:59
Кухарук потребовал ускорить строительство роддома в ХМАО, которого жители ждут 20 лет
1
17:58
Экс-директор подведа ямальской мэрии не может получить зарплату
17:51
В Перми закрыли банкетный зал, где произошло массовое отравление во время выпускного
1
17:50
Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья лишен гражданства РФ
9
17:46
К Резникову нагрянули с обысками из-за закупок для ВСУ
17:46
Появилось новое видео с потопом на петербургской набережной
2
17:42
Правительство заморозило начисление пеней для мобилизованных
17:40
Очевидцы заявили о звуках взрыва на мощном пожаре в Белгородской области
17:37
Пятерых свердловчан освободили из украинского плена
17:35
Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае
17:34
Гладков сообщил о пострадавших в результате атаки дрона ВСУ по селу, которое неоднократно обстреливалось
17:34
Появились подробности задержания адвокатов в Екатеринбурге
1
17:30
План «Ковер» ввели в аэропорту Калуга
17:29
Лиса помешала самолету приземлиться в Тюмени
17:28
В соцсетях распространили фейк о дополнительной выплате ветеранам
17:26
«Тройной стеклопакет не спасает»: тюменцы потребовали запретить мотоциклы в спальных районах города
17:24
Новейшая лазерная установка РФ LazerBuzz за секунду уничтожила беспилотник
1
17:21
Сервис, помогающий отслеживать сбои в работе сайтов, перестал работать
1
17:19
В чем обвиняют попавших под следствие топ-менеджеров ЮГК
1
17:18
В центре Тюмени ливень превратился в град. Видео
17:18
В Кургане водитель BMW не справился с управлением и врезался в электробудку. Видео
1
17:16
Победа без флага: россиянка Хромачева прошла во второй круг Уимблдона в миксте
17:15
В ХМАО дом, пострадавший от взрыва из-за неудавшегося теракта, восстановят раньше срока
3
17:09
Подростки на питбайках терроризируют жителей окраин Тюмени
2
17:07
В Челябинске ограничат движение около Театра оперы и балета до конца июля. Схема
17:06
В Тюмени продавщица лотерейных билетов обокрала человека ради выигрыша
1
17:06
«Теряла сознание»: «Уральские авиалинии» рассказали, как спасали пассажирку, летевшую в Анталью
17:05
Суд привлек к ответственности тех, кто провернул схему с продажей квартиры Долиной
1
17:04
В России появится новый вид кешбэка, которого нет нигде в мире
3
17:02
Дождливые выходные ожидают курганцев
17:01
На женщину в Омске рухнул кирпичный балкон, когда она заходила в магазин
2
16:59
После остановки торгов акциями ЮГК держит связь с Мосбиржей ради инвесторов
16:54
Когда в Тюмени закончится гроза. Скрин
16:50
Иван Купала 2025: когда и как отмечать праздник, что нельзя делать
16:49
В Екатеринбурге грузовик провалился под асфальт возле ТЦ «Комсомолл». Видео
1
16:47
У мобильных операторов произошел масштабный сбой
1
16:45
Курганцы будут ловить пьяных водителей на дорогах и получать деньги
7
16:42
В дептрансе рассказали, почему в Перми задымился автобус с пассажирами внутри
16:41
Гадания, плетение венков и прыжки через костер: где отметить День Ивана Купалы в Челябинской области
16:41
Врачи ХМАО раскрыли причины серьезного осложнения во время беременности
16:40
Москвичи массово жалуются на проблемы с интернетом
1
16:40
План протестующих по перекрытию улиц в Сербии провалился. Видео
16:39
На менеджеров ЮГК завели дела за экологические преступления на шесть миллиардов
1
16:38
Обнаружена пропавшая неделю назад челябинская школьница
16:37
Аналитики заявили, что каждый четвертый россиянин отказывается от наличных
14
16:35
Кубок Гагарина вызвал ажиотаж в Перми. Фото, видео
16:30
«Сбой РФ» пропал из доступа
1
16:30
В Курганской области будут судить двух последователей экстремистской организации
16:30
Звезда «Дома-2» из ХМАО собрала миллионы просмотров в соцсети, показав свое выпускное платье. Видео
16:29
Цыган, расстрелявший оппонентов в Миассе, не смог оспорить приговор
16:26
Иск Генпрокуратуры привел к росту продаж акций челябинской ЮГК в 28 раз
16:25
Путин посвятил Совбез проблеме оборота наркотиков
16:25
Жога побывал в Курганском индустриальном парке и удивился разнообразию продукции. Фото
1
16:24
Симфонический оркестр, Мот и русские народные песни: афиша фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
16:19
Власти ХМАО раскрыли, какие новые школы, сады и колледжи построят в 2025 году. Фото
16:17
В Чехии внезапно пропало электричество
1
16:15
Челябинцев на выходных ждет концерт группы «АнимациЯ», гонки и трейловый фестиваль. Афиша
16:12
Компания Киркорова задолжала налоговой
16:12
В Петербурге ветром сдувает автобусы и срывает деревья: как город справляется с ураганом перед наводнением
1
16:05
ВС РФ нанесли ответный удар по ВПК в Киеве: карта СВО на 4 июля
2
16:03
Бывшего замминистра МЧС отправили в колонию по двум уголовным статьям
3
16:03
Что известно об арестованной экс-невестке Чернецкого
8
16:02
В ЯНАО водитель УАЗ попал под уголовную статью за повторное вождение в нетрезвом виде
16:00
В Перми взлетели цены на такси на фоне введения режима беспилотной опасности. Скрин
1
15:59
В центре Перми пропадает мобильный интернет
15:59
Тюменские власти хотят резко увеличить стоимость проезда в городских автобусах
1
15:58
Мальчик, которого швырнули на пол в Шереметьево, начал самостоятельно питаться
15:57
Глава Челябинска Лошкин станет наставником экс-командира батальона «Южноуралец». Фото
15:55
В Петербурге началось первое за 160 лет июльское наводнение: онлайн-трансляция
8
15:52
«От старинных платьев до золотой свадьбы»: в Челябинске стартовали празднования Дня семьи. Фото, видео
15:50
«Россия, ура»: появилось видео с возвращением бойцов РФ с украинского плена
1
15:48
В Кургане новую поликлинику за миллиард достроят в этом году: что в ней будет
13
15:47
Необходимость встречи Путина с Трампом и признание талибов: о чем Песков говорил с журналистами 4 июля
15:46
В Металлургическом районе Челябинска три автобуса изменят маршруты
15:45
В зоне СВО погиб житель Тобольска
15:45
Раскол справедливоросов: курганские эсеры начали конкурировать между собой. Инсайд
15:44
В Чили отреагировали на украинские претензии по поводу матча со сборной РФ
15:40
В МВД сообщили подробности убийств ямальской ОПГ, задержанной в Тюмени
15:32
Иркутские власти не сумели остановить мечтающего о былом влиянии экс-губернатора
15:32
Из украинского плена домой вернулась новая группа российских солдат
15:29
За два часа над российским регионами сбили с десяток беспилотников
15:28
ВСУ нанесли удар по Донецку
15:28
Что известно про нового заместителя мэра Екатеринбурга
15:25
В Пермском крае выросла средняя предлагаемая зарплата
15:21
В центре Шадринска меняют фасады жилых зданий. Фото
1
15:21
Вице-президент «Транснефти» Бадалов найден мертвым: 14 внезапных смертей нефтегазовых топов с 2022 года
5
15:20
ВС РФ продвинулись к Константиновке в ДНР. Карта
15:20
На месте популярного супермаркета в центре Екатеринбурга откроют первое гастрокафе
1
15:19
Эксперты заявили, что российская экономика успешно приспособилась к высокой ставке ЦБ
10
15:18
Компании в ЯНАО стали реже приглашать подростков на работу: куда охотнее всего берут
15:16
ВС РФ уничтожили 14 украинских беспилотников
15:16
Взрыв во дворе челябинского Копейска оказался местью соседа. Фото
2
15:15
На выходных в Шадринске прогнозируется теплая, но дождливая погода
15:13
Власти уточнили сроки открытия ледовой арены на Иве в Перми
15:12
Тюменского рэпера оштрафовали за запрещенный контент
15:11
Лавров поздравил Саудовскую Аравию с победой над «Манчестер Сити»
1
15:09
Гаишники проведут масштабные рейды в Екатеринбурге
2
15:08
В Тюмени водитель «Газели» пытался провезти в колонию смартфоны и сим-карты
1
15:08
На Ямале выбрали лучших учителей, которым заплатят по 100 тысяч рублей
15:07
Песков рассказал о контактах с талибами*
15:06
Россия вернула с Украины группу военнопленных
15:06
Дочь челябинского бизнесмена Аристова заплатит 13 млн национализированному «Арианту»
15:06
Синоптик рассказал, когда закончится наводнение в Петербурге
15:02
Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией перенесли
15:01
ФК «Челябинск» подписал полузащитника из «Нефтехимика»
15:00
В ХМАО площадь лесных пожаров выросла в четыре раза. Видео
14:58
Песков объяснил, что необходимо для личной встречи Путина и Трампа
14:56
Песков прокомментировал разочарование Трампа от разговора с Путиным
4
14:55
Песков раскрыл URA.RU судьбу послания Путина в 2025 году
14:53
Полпред президента в УрФО Жога и губернатор Шумков посетили военный полигон в Кургане. Фото, видео
7
14:50
В Санкт-Петербурге Нева вышла из берегов. Видео
1
14:49
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве: что известно
14:46
Пермский аэропорт снял ограничения после объявления беспилотной опасности
14:41
Минобороны раскрыло детали массированного удара по Киеву
1
14:35
Владелец ЮГК Струков: Я в России и продолжаю руководить компанией
1
14:35
Польша заявила о повреждении здания посольства в Киеве
1
14:34
Челябинский губернатор Текслер в Троицке поблагодарил полковых имамов
14:33
ВС РФ освободили населенный пункт Предтечино
14:33
В Тюмени построят новые надземные переходы
14:33
МЧС назвало районы ХМАО, на которые обрушатся грозы и ливни с градом
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Под Екатеринбургом отметят Иван Купала с участием русалок. Фото
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В подполье заявили о прилете по украинскому заводу по ремонту техники
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«Беспредел и беззаконие»: студентка обвинила в травле педагогов УГМУ
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Появились новые подробности о подрыве экс-мэра Луганска
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Скандальный мэр из Чувашии берет реванш в борьбе за свою должность
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Из-за нехватки водителей в Шадринске сократят автобусные маршруты
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В ХМАО два человека погибли в ДТП на «трассе смерти»
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В Петербурге ветер вырвал кусок крыши и бросил на дорогу. Видео
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Румыния поклялась, что не будет помогать Украине войсками
14:17
Жара возвращается: в Челябинской области в ближайшие дни потеплеет до +29 градусов
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Банк России выпустил серебряную монету к 50-летию Нового Уренгоя. Видео
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Мэрия столицы выкупила у миллиардера Прохорова концертный зал «Москва Сити»
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14:07
В курганской школе, где возникли проблемы с ремонтом, уволилась директор
14:06
Четырем курганским спортсменам присвоили звание мастеров спорта России. Фото
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Вице-президент «Транснефти» перед смертью отправил жене прощальные СМС
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Еще один народный артист России стал угрозой Украины
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Тюменка 11 лет вынуждена носить внука-инвалида на руках. Видео
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Пьяного дебошира не пустили на рейс в аэропорту Сургута
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Объявлены место и дата похорон футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты
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Ростовский губернатор рассказал о погибшей в результате атаки ВСУ учительнице
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В Екатеринбурге задержали двух адвокатов
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Ученые призвали рыбаков отдать им кость мамонта, выуженную из Сосьвы
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Мирошник: 13 детей погибли от атак ВСУ с начала года
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«Уеду в деревню»: глава медиахолдинга правительства ХМАО покидает пост
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Штормовое предупреждение в Петербурге продлено до субботы
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Автобус задымился возле проходной предприятия в Перми. Видео
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Шесть украинских БПЛА сбиты над территорией РФ
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На юге Челябинской области ожидается предвыборная битва
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«Битвы — только в спорте»: Мединский раскрыл глубинный смысл новой обложки учебника по всеобщей истории
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Пермякам рассказали, как вести себя при атаке беспилотников. Инфографика
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Пермские власти объяснили рассылку сообщений о беспилотной опасности
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Летчик с Кубани, собиравший деньги для ВСУ, осужден на 12 лет
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Стало известно, почему у жителей дома в Екатеринбурге четвертый день нет воды
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Пермский аэропорт закрыли из-за угрозы атаки беспилотников
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Тюменцев ожидают знойные выходные. Скрин
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Школьницу нашли мертвой возле лицея в Нижнем Тагиле
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В Пермском крае продолжает расти число укушенных клещами
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Депздрав Курганской области назвал лучшие и худшие больницы региона
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ФАС объявила предупреждение крупнейшему производителю соли в России
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УК заплатила челябинке 300 тысяч рублей за протекшую крышу
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В ХМАО изменилось расписание теплоходов из-за парада на воде
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Тюменские власти рассказали о численности населения города
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В Тюменской области пополнился список разрешенных для купания мест
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Жители Курской области смогут заплатить налоги позже других
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После публикации URA.RU популярный маркетплейс вернул екатеринбурженке все деньги
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«Унылый праздник без торта»: в Британии подсчитали провалы премьер-министра Стармера за год у власти
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В Кургане пройдет хоккейный турнир, на котором сыграют команды из Челябинска, Тюмени и ХМАО. Скрин
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На ЕКАД произошла страшная аварии с легковушкой и детским автобусом. Фото
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Голодный медведь попал в фотоловушку в челябинском нацпарке. Фото
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В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку самолетов
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США в четыре раза увеличивают закупки зенитных ракет Patriot
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Лидер фракции ЛДПР в ЯНАО показал успехи региональной программы помощи медикам. Фото
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Стройка ЖК, который положит начало новому району в Тюмени, вышла на финишную прямую
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Жителя ЯНАО арестовали за издевательства над дочкой
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Появилось видео дома, атакованного беспилотниками ВСУ в Ростовской области
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В Кургане снесут частный сектор под высотки за десятки миллионов рублей. Карта
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Парад невест и легендарный «Мохтик» в ЯНАО пройдут в выходные: афиша
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Гроза, туман и ливни: ЯНАО ждут пасмурные выходные
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Беспилотник ВСУ повредил электроподстанцию в Сергиевом Посаде
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Суд признал незаконным удержание акций «Сургутнефтегаза» на иностранных счетах
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Жители Сергиева Посада остались без света из-за украинских беспилотников. Фото, видео
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