04 июля 2025

Словакия заблокировала новые санкции ЕС в отношении России

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Словакия на уровне послов заблокировала новые антироссийские санкции ЕС
Словакия на уровне послов заблокировала новые антироссийские санкции ЕС Фото:
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Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций на заседании постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на источники. Решение Братиславы связано с позицией правительства страны, которое требует гарантий компенсаций за возможные экономические потери.

«Словацкое правительство будет накладывать вето на новые антироссийские санкции ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос о компенсациях для республики и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией запрета с 1 января 2028 года импорта газа из РФ», — приводит позицию правительства TASR. Власти Словакии отмечают, что предполагаемый отказ от российских поставок может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны, а также нанести ущерб экономике.

Венгрия и Словакия выразили несогласие с введением восемнадцатого пакета антироссийских санкций, инициированного Европейским союзом, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, прошедшего в Брюсселе. По его словам, Будапешт и Братислава воспользовались правом вето, чтобы заблокировать предложение Еврокомиссии.

Сийярто подчеркнул, что инициатива, выдвинутая председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и поддержанная украинскими властями, может создать серьезные угрозы для энергетической безопасности государств Центральной Европы. Министр выразил обеспокоенность тем, что принятие новых ограничительных мер негативно скажется не только на экономической ситуации в Венгрии и Словакии, но и окажет влияние на другие страны Евросоюза. Кроме того, Сийярто обратил внимание на то, что в последнее время Еврокомиссия значительно активизировала поддержку Украины.

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Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций на заседании постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на источники. Решение Братиславы связано с позицией правительства страны, которое требует гарантий компенсаций за возможные экономические потери. «Словацкое правительство будет накладывать вето на новые антироссийские санкции ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос о компенсациях для республики и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией запрета с 1 января 2028 года импорта газа из РФ», — приводит позицию правительства TASR. Власти Словакии отмечают, что предполагаемый отказ от российских поставок может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны, а также нанести ущерб экономике. Венгрия и Словакия выразили несогласие с введением восемнадцатого пакета антироссийских санкций, инициированного Европейским союзом, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, прошедшего в Брюсселе. По его словам, Будапешт и Братислава воспользовались правом вето, чтобы заблокировать предложение Еврокомиссии. Сийярто подчеркнул, что инициатива, выдвинутая председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и поддержанная украинскими властями, может создать серьезные угрозы для энергетической безопасности государств Центральной Европы. Министр выразил обеспокоенность тем, что принятие новых ограничительных мер негативно скажется не только на экономической ситуации в Венгрии и Словакии, но и окажет влияние на другие страны Евросоюза. Кроме того, Сийярто обратил внимание на то, что в последнее время Еврокомиссия значительно активизировала поддержку Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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