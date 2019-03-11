Следователи заинтересовались историей о тюменке, которой провели операцию без анестезии

Следственный комитет России по Тюменской области начал проверку сообщений о травме тюменки — матери члена штаба Навального. Ее сын Олег Коржанов ранее сообщал, что врачи ОКБ № 2 без анестезии извлекли спицу из ноги женщины.
«На проверку может уйти до одного месяца. За это время сотрудники выяснят все обстоятельства дела. В результате будет принято процессуальное решение», — отметила в разговоре с «URA.RU» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Галстян.
За комментариями редакция также обратилась в департамент здравоохранения Тюменской области и лично к Олегу Коржанову. Ответы от профильного ведомства и члена штаба Навального пока не поступили.
В конце февраля в департаменте здравоохранения региона отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну. Однако уточнили, что случаи удаления спицы являются необходимой процедурой и, согласно стандартам медпомощи, производятся под местной анестезией. «Если пациент не заявил об аллергии на лекарственные препараты, в качестве анальгетика применяется лидокаин. После выполнения процедуры пациент направляется на амбулаторное долечивание», — заявили в ведомстве.