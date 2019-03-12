После пожаров с шестью погибшими детьми в Зауралье нашли виновных в трагедии

Пожары с шестью погибшими детьми в Юргамышском районе Курганской области стали возможны из-за недостаточной работы по профилактике. Такой вывод сделали в областной прокуратуре посте проверки трагических инцидентов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что районными органами системы профилактики не принимались надлежащие меры по выявлению и учету находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в помощи государства семей с детьми, обмен соответствующей информацией межу ведомствами не осуществлялся», — сообщили в областной прокуратуре. Было выявлено отсутствие эффективного ведомственного контроля со стороны департамента здравоохранения, главного управления социальной защиты населения области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Курганской области.
По результатам проверки в адрес главы региона было вынесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. После этого наказания понесли девять человек, уточнили в ведомстве.
Как ранее сообщало «URA.RU», после двух пожаров в начале 2019 года, в которых погибли семь человек (в их числе шестеро детей), глава Юргамышского района Игорь Касатов написал заявление об отставке по собственному желанию.