11 марта 2019
10 марта 2019
09 марта 2019
08 марта 2019
07 марта 2019

После пожаров с шестью погибшими детьми в Зауралье нашли виновных в трагедии

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 11:38
Размер текста
-
17
+
Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, пожар, тушение пожара, пожарные, мчс
В двух пожарах погибло шестеро детейФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пожары с шестью погибшими детьми в Юргамышском районе Курганской области стали возможны из-за недостаточной работы по профилактике. Такой вывод сделали в областной прокуратуре посте проверки трагических инцидентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что районными органами системы профилактики не принимались надлежащие меры по выявлению и учету находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в помощи государства семей с детьми, обмен соответствующей информацией межу ведомствами не осуществлялся», — сообщили в областной прокуратуре. Было выявлено отсутствие эффективного ведомственного контроля со стороны департамента здравоохранения, главного управления социальной защиты населения области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Курганской области.

По результатам проверки в адрес главы региона было вынесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. После этого наказания понесли девять человек, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало «URA.RU», после двух пожаров в начале 2019 года, в которых погибли семь человек (в их числе шестеро детей), глава Юргамышского района Игорь Касатов написал заявление об отставке по собственному желанию.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...