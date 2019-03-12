Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», где нашли записку о бомбе, вылетели в Москву

Самолет должен приземлиться в Домодедово в 11:50 по московскому времени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который следовал из Бахрейна в Москву, но экстренно совершил посадку в Баку, вылетели из Азербайджана до Домодедово. Об этом «URA.RU» сообщили в справочной службе международного аэропорта Гейдар Алиев.

Пассажиры «заминированного» рейса отправились в Москву на том же самолете, на котором летели из Бахрейна, уточнили в аэропорту. Согласно сервису Flightradar, борт вылетел в 9:40 по времени по московскому времени. В Домодедово они должны приземлиться в 11:50 по времени Москвы.

Скрин: сервис FlightRadar

Ранее «URA.RU» сообщало, что рейс U6 1116 авиалайнер посадили из-за найденной в туалете записки о бомбе. После проверки пассажиров и их багажа оказалось, что самолет не был заминирован. Пассажир, сообщивший о записке, в которой говорилось о взрывном устройстве, был задержан.