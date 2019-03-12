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Тюменская область усилит границу с Казахстаном

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 17:41
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп
Государственная граница России и Казахстана проходит про территории трех районов Тюменской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необходимость усиления границы с Казахстаном признали в Тюменской области. Речь об этом шла 12 марта на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе региона Александре Мооре, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Участники заседания решили до 2020 года создать вдоль границы пограничные просеки и зоны «покоя». Это, по их мнению, позволит снизить количество нарушений жителями приграничных населенных пунктов государственной границы и минимизировать там несчастные случаи при обращении с оружием в период осенней и весенней охоты. Государственная граница России и Казахстана проходит по территории трех районов Тюменской области: Казанского, Сладковского и Бердюжского.

О том, во сколько обойдется бюджету оборудование границы, пока не сообщается. Губернатор поручил создать рабочую группу, чтобы решить все вопросы.

В состав антитеррористической комиссии, кроме Моора, входят главы региональных управлений силовых ведомств, члены правительства области и главы муниципалитетов, а также председатель облдумы Сергей Корепанов и главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

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