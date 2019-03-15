Артюхов выдаст особые гранты ямальским полуфиналистам главного кадрового конкурса России

В финал «Лидеров России» вышло трое ямальцев Фото: Дмитрий Артюхов, instagram

Власти Ямала выделят образовательные гранты 21 полуфиналисту, представлявшему округ на всероссийском конкурсе «Лидеры России», итоги которого подводят в Сочи. О назначении премий участникам конкурса сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем instagram-аккаунте.

«Насыщенный день на „Лидерах России“. Считаю, что каждый, кто прошел сложнейший отбор и дошел до финала, уже победил. Ямальцев — трое. Обязательно пообщаюсь и с теми, кто был в шаге от финала. Поддержим их на уровне региона. Принял решение выделить каждому грант на сумму 230 тысяч рублей. Его можно будет потратить на образование», — отметил Артюхов.

По информации источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, гранты от правительства получит 21 человек. Из 230 тысяч рублей на руки (после вычета налога) участники конкурса получат по 200,1 тысячи рублей. В общей сумме полуфиналистам будет выделено почти 4,8 млн рублей.

В финал «Лидеров России» среди представителей Ямала прошли три человека: Никита Данюк, Тарас Преображенский и Роман Пикун. По информации источников «URA.RU», после подведения итогов конкурса Пикун займет вакантный пост первого замглавы департамента по делам коренных малочисленных народов Севера.