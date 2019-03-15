Артюхов выдаст особые гранты ямальским полуфиналистам главного кадрового конкурса России

Власти Ямала выделят образовательные гранты 21 полуфиналисту, представлявшему округ на всероссийском конкурсе «Лидеры России», итоги которого подводят в Сочи. О назначении премий участникам конкурса сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем instagram-аккаунте.
«Насыщенный день на „Лидерах России“. Считаю, что каждый, кто прошел сложнейший отбор и дошел до финала, уже победил. Ямальцев — трое. Обязательно пообщаюсь и с теми, кто был в шаге от финала. Поддержим их на уровне региона. Принял решение выделить каждому грант на сумму 230 тысяч рублей. Его можно будет потратить на образование», — отметил Артюхов.
По информации источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, гранты от правительства получит 21 человек. Из 230 тысяч рублей на руки (после вычета налога) участники конкурса получат по 200,1 тысячи рублей. В общей сумме полуфиналистам будет выделено почти 4,8 млн рублей.
В финал «Лидеров России» среди представителей Ямала прошли три человека: Никита Данюк, Тарас Преображенский и Роман Пикун. По информации источников «URA.RU», после подведения итогов конкурса Пикун займет вакантный пост первого замглавы департамента по делам коренных малочисленных народов Севера.
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Насыщенный день на «Лидерах России». Считаю, что каждый, кто прошёл сложнейший отбор и дошёл до финала, - уже победил. Ямальцев - трое: Никита Данюк, Роман Пикун и Тарас Преображенский. У наших ребят хорошая подготовка и очень понятная мотивация - менять жизнь в регионе и в стране к лучшему. Обязательно пообщаюсь и с теми, кто был в шаге от финала. Поддержим их на уровне региона. Принял решение выделить ямальским полуфиналистам грант на сумму 230 тысяч рублей. Его можно будет потратить на образование. Претендовать на наш грант может 21 человек. #янао #ямал #лидерыроссии