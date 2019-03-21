20 марта 2019
19 марта 2019

Власти Ямала начали новую судебную тяжбу с компанией скандального бизнесмена

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 20:50
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Истцом выступает ямальская  служба ГосстройнадзораФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Арбитражный суд Ямала поступил иск к ООО «Корпорация Роснефтегаз» Олега Ситникова. Заявление появилось в электронной картотеке суда.

Истцом выступает ямальская служба Госстройнадзора. Окружное ведомство намеревается привлечь «Корпорацию Роснефтегаза» к административной ответственности. Иск подали 21 марта. Подробности дела в картотеке не указаны.

Сам Олег Ситников по известному редакции номеру не ответил. При звонке по городскому номеру работает автоответчик. Получить оперативный комментарий по иску в правительстве Ямала не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее «URA.RU» сообщало, что это не первые исковые заявления к корпорации. Судебные иски на 75 млн рублей от властей Ямала были поданы по результатам внеплановой проверки в скандально известной компании Олега Ситникова. Он прославился информационными атаками на бывшего губернатора Дмитрия Кобылкина и прокурора Александра Герасименко. Также Следственный комитет расследовал уголовные дела по уходу Ситникова от налогов.

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