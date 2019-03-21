Власти Ямала начали новую судебную тяжбу с компанией скандального бизнесмена

В Арбитражный суд Ямала поступил иск к ООО «Корпорация Роснефтегаз» Олега Ситникова. Заявление появилось в электронной картотеке суда.
Истцом выступает ямальская служба Госстройнадзора. Окружное ведомство намеревается привлечь «Корпорацию Роснефтегаза» к административной ответственности. Иск подали 21 марта. Подробности дела в картотеке не указаны.
Сам Олег Ситников по известному редакции номеру не ответил. При звонке по городскому номеру работает автоответчик. Получить оперативный комментарий по иску в правительстве Ямала не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.
Ранее «URA.RU» сообщало, что это не первые исковые заявления к корпорации. Судебные иски на 75 млн рублей от властей Ямала были поданы по результатам внеплановой проверки в скандально известной компании Олега Ситникова. Он прославился информационными атаками на бывшего губернатора Дмитрия Кобылкина и прокурора Александра Герасименко. Также Следственный комитет расследовал уголовные дела по уходу Ситникова от налогов.