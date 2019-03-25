Источник: к обыскам в полиции Тюменской области могла привести коррупция

Обыски в полиции Тюменской области могут быть связаны с коррупционными схемами в ведомстве. Эту версию «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Сейчас в этой истории разбирается СУ СКР по Тюменской области.
По версии собеседника агентства, поводом обысков стало возбуждение уголовного дела сотрудниками МВД. «Якобы какие-то гражданские отношения были переведены в разряд уголовного дела. Присутствует очевидная коррупционная схема», — высказал свое мнение источник агентства. О каком именно уголовном деле идет речь, он сказать затруднился, но отметил, что версия о том, что обыски могут быть связаны с уголовным делом экс-главы ГИБДД региона Михаила Киселева из-за продажи «красивых» номеров, косвенная. «Видимо, между этими историями есть общие моменты, но не более», — сообщил инсайдер.
Добавим, что, по версии издания «Вслух.ру», полицейские могли вымогать деньги у тюменских коммерсантов. Речь может идти о 82 млн рублей.
На звонок «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Тюменской области не ответили. Ранее там не смогли официально прокомментировать ситуацию. В МВД области так же комментарии не дали.
Напомним, 22 марта в здание управления министерства внутренних дел по Тюменской области с обыском пришли сотрудники ФСБ. Ни одно из силовых ведомств официально информацию не комментирует.