В Тюменской области силовики замалчивают информацию о задержаниях в полиции

Ни одно из ведомств официально не комментирует происходящее в Тюмени Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В Ленинском районом суде Тюмени 24 марта избрали меру пресечения для задержанных полицейских. С ходатайством выступило следственное управление СКР по Тюменской области. Однако в суде и силовых ведомствах скрывают информацию по этому поводу.

Так, помощница судьи Александра Голубева заявила «URA.RU», что в суде не уполномочены давать комментарии и никакую информацию озвучивать не будут. Там не подтвердили (но и не опровергли) информацию, что такое ходатайство поступило на рассмотрение. Почему суд работал в воскресенье и в связи с чем информация по этой теме до сих пор не появилась в судебной картотеке, в суде пояснять не стали.

Пресс-секретарь УФСБ по Тюменской области (ведомство, по одной из версий, проводило обыски в областном УМВД) до конца недели находится в командировке. На звонки он не отвечает. В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области ответили на звонок «URA.RU», но сообщили, что «никакой информации нет». В пресс-службе УМВД России по Тюменской области не смогли прокомментировать ситуацию с обысками силовиков, но заметили, что начальник управления Юрий Алтынов находится на рабочем месте.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в здание управления министерства внутренних дел по Тюменской области с обыском пришли сотрудники ФСБ. Оперативные мероприятия прошли утром 22 марта.