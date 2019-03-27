26 марта 2019
25 марта 2019

Ямальский депутат-бизнесмен сдаст партбилет из-за уголовного дела

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 18:32
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Конференция
Предложение приостановить членство в партии поступило от самого депутатаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат думы Салехарда (ЯНАО) Михаил Бабийчук приостановит членство в «Единой России» после того, как на него завели уголовное дело. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщила глава исполкома регионального отделения партии Анастасия Казанцева.

«Сегодня Михаил Бабийчук сам, учитывая устав, вышел с инициативой о приостановлении членства. Завтра это решение будет утверждено официально», — отметила собеседница.

Ранее пресс-служба окружного СКР сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора АО «ИСК ЯНАО», депутата думы Салехарда Михаила Бабийчука. Его обвиняют в сокрытии 20 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

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