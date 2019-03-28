Ямальским оленеводам придется ждать господдержки до 2021 года

Новые нормы должны повлиять на образ жизни оленеводов Ямала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Ямала разработали законопроект, который приостановит действие нескольких статей закона «Об оленеводстве» до 31 декабря 2020 года. Среди таких оказались нормы содержания оленей, которые необходимы для расчета господдержки, получаемой оленеводами из регионального бюджета в виде выплат, топлива, продуктов и прочих вещей, необходимых для жизни в тундре.

В правительстве ЯНАО объяснили, что на данный момент в регионе проводятся исследования в сфере оленеводства, которые и должны выявить эти самые нормы. До конца исследований их определение невозможно.

«Они зависят от комплексных результатов научных исследований, которые будут получены в конце 2020 года. Окончательные результаты масштабных научных исследований лягут в основу статей в законе „Об оленеводстве“. До этого времени мы предлагаем приостановить действие этих норм в региональном законе», — пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Там же добавили, что разработанные нормы повлекут за собой серьезные изменения в оленеводстве и в традиционном укладе жизни кочевников — у них появятся дополнительные обязанности. Какие именно — власти Ямала пока не уточняют.

Все мероприятия проводятся в рамках дорожной карты по развитию оленеводства, которую региональные власти приняли в конце 2016 года после вспышки сибирской язвы, от которой погибло несколько тысяч животных и один ребенок. После этого ученые заявили, что в регионе остро стоит проблема перевыпаса оленей. Существующее поголовье, которое насчитывает более 730 тысяч животных, уничтожает пастбища быстрее, чем они успевают восстанавливаться. В результате региону грозит массовое вымирание животных от голода.