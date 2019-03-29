Организация, куда входит половина избирателей Кургана, назвала критерии для кандидатов в гордуму

Александр Мазеин готов помогать кандидатам в депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской совет ветеранов намерен поддерживать кандидатов в гордуму не по партийному признаку, а по человеческим качествам. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель организации Александр Мазеин. Он подчеркнул, что в Кургане 117 тысяч пенсионеров при общей численности избирателей в 263 тысячи (по данным официального сайта облизбиркома).

«К нам уже обращаются люди, которые планируют выдвинуться. Мы никому не отказываем, если у нас совпадают взгляды», — отметил Мазеин. Он подчеркнул, что далеко не все действующие депутаты разного уровня «учитывают особенности работы с людьми старшего поколения». «Вне зависимости от партийной принадлежности, в зависимости от качеств человека, его желания работать на благо общества», — перечислил он критерии, которые предъявляются к кандидатам.

Выборы в гордуму Кургана состоятся 8 сентября и впервые пройдут по смешанной системе. По мнению экспертов, это дает шанс оппозиционным партиям получить серьезное представительство в будущей думе.