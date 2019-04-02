01 апреля 2019

Салехардцы обнаружили, что много лет оплачивали коммуналку за госучреждения

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 20:55
Размер текста
-
17
+
Клипарт ЖКХ. Москва, пенсионерка, коммуналка, жкх, электричество, электроэнергия, показания счетчика, счет за жкх, платежка, пенсионеры, коммуналка, счет за коммуналку, коммунальные платежи
Салехардцы заподозрили, что госучреждения отапливались за их счетФото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители дома №24 по улице Чубынина в Салехарде получили платежки, в которых обнаружили слишком большие начисления за отопление. Они выяснили, что на протяжении многих лет оплачивали отопление не только своих квартир и подъездов, но и целого ряда госучреждений, магазинов и ресторанов, которые находятся на пером этаже их дома.

С коллективной жалобой и просьбами о помощи жильцы дома обратились к замгубернатора Ямала Сергею Красеву, который курирует сферу ЖКХ. В письме, копия которого имеется в распоряжении агентства, они рассказали, что долгие годы они оплачивали отопление по показаниям общедомового счетчика. Однако выяснилось, что система отопления в доме устроена таким образом, что часть нежилых помещений попала в их систему отопления. Среди них несколько региональных госучреждений, магазин цветов, ресторан и помещение бывшего молодежного кафе, которое пустует уже несколько лет.

«Таким образом, нежилые помещения, принадлежащие юрлицам, получают тепловую энергию, прошедшую через подъездный прибор учета, и либо вообще не платят за отопление, либо жильцам дома завышают оплату за данную коммунальную услугу», — возмущаются жильцы.

Они попросили замгубернатора провести проверку и, если изложенные факты подтвердятся, произвести перерасчет за отопление минимум за три года. Больше не позволяют сроки исковой давности.

В правительстве Ямала рассказали, что жалоба пока находится на рассмотрении в Госжилнадзоре.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...