Салехардцы обнаружили, что много лет оплачивали коммуналку за госучреждения

Жители дома №24 по улице Чубынина в Салехарде получили платежки, в которых обнаружили слишком большие начисления за отопление. Они выяснили, что на протяжении многих лет оплачивали отопление не только своих квартир и подъездов, но и целого ряда госучреждений, магазинов и ресторанов, которые находятся на пером этаже их дома.
С коллективной жалобой и просьбами о помощи жильцы дома обратились к замгубернатора Ямала Сергею Красеву, который курирует сферу ЖКХ. В письме, копия которого имеется в распоряжении агентства, они рассказали, что долгие годы они оплачивали отопление по показаниям общедомового счетчика. Однако выяснилось, что система отопления в доме устроена таким образом, что часть нежилых помещений попала в их систему отопления. Среди них несколько региональных госучреждений, магазин цветов, ресторан и помещение бывшего молодежного кафе, которое пустует уже несколько лет.
«Таким образом, нежилые помещения, принадлежащие юрлицам, получают тепловую энергию, прошедшую через подъездный прибор учета, и либо вообще не платят за отопление, либо жильцам дома завышают оплату за данную коммунальную услугу», — возмущаются жильцы.
Они попросили замгубернатора провести проверку и, если изложенные факты подтвердятся, произвести перерасчет за отопление минимум за три года. Больше не позволяют сроки исковой давности.
В правительстве Ямала рассказали, что жалоба пока находится на рассмотрении в Госжилнадзоре.