Глава Зауралья вылетит в Москву, чтобы подписать договор со своим бывшим начальником

Соглашение о сотрудничестве между Курганской областью и Москвой подпишут врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и мэр Москвы Сергей Собянин. Это закрепит на бумаге договоренности, достигнутые сторонами ранее на переговорах. Подписание документа запланировано на 11 апреля — в этот день Шумков будет работать в столице, сообщил «URA.RU» источник, близкий к правительству Зауралья.
«Курганская область будет развивать сотрудничество с Москвой в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах», — заявил инсайдер. В частности, стороны планируют взаимодействовать в вопросах науки и образования, культуры и искусства, здравоохранения, соцзащиты населения, молодежной и семейной политики, развития транспортной инфраструктуры, энергетики, ЖКХ, охраны окружающей среды и по другим направлениям деятельности. Получить оперативные комментарии в пресс-службе главы Курганской области «URA.RU» не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в декабре 2018 года во время одного из своих визитов в Москву Шумков уже встречался с Собяниным. «Договорились о нескольких важных для нашего региона позициях взаимодействия двух субъектов», — заявлял тогда врио губернатора Зауралья по итогам переговоров. Отметим, что ранее Шумков работал под руководством Собянина, когда тот занимал пост губернатора Тюменской области.