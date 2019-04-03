02 апреля 2019
01 апреля 2019

В известной гимназии на Ямале детей отправляют к врачам из-за учителя, больного туберкулезом

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 19:34
Размер текста
-
17
+
Интервью с Людмилой Литвиновой. Екатеринбург, реанимация, скорая помощь, операционная, первая помощь, воздух, спасение, операция, лечение, кислородная маска, медицина, здравоохранение, клиника, процедурная, врач, больница
Профилактические меры предприняты по решению тубдиспансераФото: Анна Майорова © URA.RU

В Обдорской гимназии Салехарда (ЯНАО) учащихся заставляют проходить медосмотр из-за преподавателя, который заболел туберкулезом. Об этом на правах анонимности «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам источника, осенью прошлого года в гимназии перестал появляться один из преподавателей. Родителям не сказали, куда делся учитель. «Зимой этого года выяснилось, что он болен туберкулёзом, и теперь всем учащимся школы нужно пройти срочное внеплановое обследование в тубдиспансере», — сообщил источник.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» директор гимназии Игорь Овсяник подтвердил факт болезни преподавателя и уточнил, что детей не отстраняют от занятий. «Все меры, которые предпринимаются в гимназии по поводу профилактики туберкулеза, в том числе медосмотр детей, которые контактировали с преподавателем, — это меры нашего тубдиспансера. Мы выполняем указание врачей», — сообщил Овсяник. Он рассказал, что заболевание у учителя обнаружили во время планового осмотра и в тот же день отстранили от занятий по предписанию врача-фтизиатра. Овсяник также подчеркнул, что в гимназии не собирались замалчивать проблему.

В окружном департаменте образования сообщили, что раскрытие информации о диагнозе — прямое нарушение статьи о соблюдении врачебной тайны. Особенно если наличие заболевания — лишь подозрение врачей, а не установленный диагноз. «Именно соблюдение закона руководством школы родители учеников приняли за попытку утаить от них важную информацию. Между тем руководство гимназии и департамент образования предпринимают все необходимые в таких случаях меры. Работа всегда ведется совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по ЯНАО», — уточнили в окружном департаменте образования.

Обдорская гимназия является одним из известных образовательных учреждений в Салехарде. В недавнем прошлом в ней учились дети экс-губернатора Дмитрия Кобылкина.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...