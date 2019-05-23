Главного претендента на пост мэра Тобольска уже выбрали главой местных единороссов

Вице-мэр Тюмени Максим Афанасьев 23 мая избран секретарем тобольского отделения «Единой России». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе партии. Афанасьев считается основным кандидатом на пост главы Тобольска, имя которого станет известно 28 мая.
За Афанасьева проголосовали 109 участников городской партконференции. Его оппонент, депутат тобольской гордумы Саит Хисматулин набрал только 17 голосов. Ранее пост секретаря городского отделения занимал экс-мэр Тобольска Владимир Мазур, ушедший в отставку 30 апреля.
До выборов секретаря единороссы единогласно поддержали Афанасьева в качестве претендента на пост мэра Тобольска. «Чтобы город был благоустроенным, комфортным, нужен достойный, опытный кандидат», — заявил глава регионального отделения партии Андрей Артюхов.
Конкуренцию Афанасьеву в борьбе за место градоначальника составят пять человек: пенсионерки Лариса Шакурова, Ирина Катышева, предприниматели Григорий Избенко, Тимур Темуркаев, депутат городской думы Тобольска Михаил Никитин. Победителя определит конкурсная комиссия из числа депутатов гордумы и членов правительства Тюменской области.