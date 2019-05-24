Противостояние крупного зауральского промышленника и местного блогера дошло до суда

Сергей Муратов считает, что публикация Ильи Винштейна порочит его деловую репутацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В арбитражном суде Курганской области стартует процесс по иску председателя совета директоров НПО «Курганприбор», депутата областной думы Сергея Муратова к местному блогеру Илье Кузнецову, известному под псевдонимом Илья Винштейн. Предварительное судебное заседание назначено на 24 мая.

«Муратов Сергей Николаевич обратился в арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Кузнецову Илье Юрьевичу о признании несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведений, размещенных на сайте под названием «Блог Ильи Винштейна», — говорится в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел. Поводом для обращения в суд стала публикация о конфликте Муратова с и. о. ректора Курганского госуниверситета (КГУ) Константином Прокофьевым, вышедшая в начале февраля.

В спорном материале Винштейн со ссылкой на собственные источники заявляет, что Прокофьев отказался назначать директором политехнического института Марину Давыдову, узнав о махинациях, которые она якобы совершала в вузе вместе с Муратовым. Блогер считает, что появившиеся после этого публикации в одном из зауральских СМИ, направленные против Прокофьева, стали ответом промышленника на действия руководителя КГУ. Теперь Муратов требует от Винштейна удалить данный материал, опубликовать опровержение и выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации вреда деловой репутации.

Сам промышленник не будет присутствовать в зале заседания. Суд удовлетворил его ходатайство об участии из Екатеринбурга при помощи системы видеоконференцсвязи, говорится в материалах дела. Винштейн намерен лично прийти в суд. «Приглашаю всех желающих на первое судебное заседание Сергея Муратова против меня», — написал он в своем блоге. На этот призыв уже откликнулись несколько человек, рассказал Винштейн «URA.RU».