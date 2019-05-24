Замглавы Тюмени, собирающийся в отставку, купил огромную квартиру

Заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев, которому прочат переход на пост градоначальника Тобольска, за год заработал 3,4 млн рублей, увеличив свой доход за год на 700 тыс. рублей. При этом он сумел получить в собственность квартиру. Информация об этом появилась на сайте администрации Тюмени.
Согласно документам, теперь Афанасьев, помимо квартиры в 154 квадратных метра, гаража и доли в нежилом помещения более 1000 кв. метров, имеет в собственности квартиру в 362 квадратных метра. На какие средства Афанасьев смог приобрести эту недвижимость — в декларации не сказано.
Лучше стала жить и супруга Афанасьева: в 2018 году она заработала 6,5 млн рублей, а вот годом ранее доходы женщины были скромнее — всего 82 тысячи рублей. Помимо этого, в ее собственности находятся квартира в 229 кв. метров, гараж, несколько нежилых помещений и помещение в 1783 кв. метров.
Без доходов не остался и один из несовершеннолетних детей Афанасьевых. За год ребенок заработал 10 тыс. рублей.
Передвигаться семья предпочитает на Мерседес Benz GL400.