Американские военные будут следить за российской Арктикой

США проведут исследование снабжения арктических регионов РФ Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

США намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов. Об этом говорится в заявке на исследования Оборонного логистического агентства Пентагона.

«США, в частности, интересует, откуда в указанные места привозятся бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты, а также медицинские препараты. Согласно документу, такое исследование должно будет повысить способность предприятий «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации», — цитирует RT американское внешнеполитическое ведомство. Не исключено, что Пентагон попытается получить дополнительную разведывательную информацию, прикрываясь исследованиями, а интерес Вашингтона к Арктике в последнее время становится всё сильнее в связи с её растущим экономическим и стратегическим значением

Ранее «URA.RU» сообщало, что Соединенные Штаты Америки могут усилить давление в Арктическом регионе, в который в том числе входит Ямал. На это может повлиять назначение президентом США Дональдом Трампом врио главы Пентагона Ричарда Спенсера 10 июля. Спенсер неоднократно призывал усилить требования объединенного командования НАТО к операциям в Арктике. Он также высказался относительно деятельности российских кораблей в регионе, которые, по заявлениям Кремля, находятся там для исследовательских и спасательных целей.

Ямал является единственным арктическим субъектом из регионов УрФО. Правительство страны в последние годы уделяет Арктике особое внимание. На освоение стратегически важного региона тратится десятая часть всех инвестиций.