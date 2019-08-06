«Дочка» французского нефтяного гиганта требует с Антипинского НПЗ миллиард

Нефтетрейдер требует взыскать с Антипинского НПЗ 911 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Тюменский арбитражный суд принял иск нефтетрейдера «ТОТСА Тотал Ойл Трейдинг СА» в Антипинскому НПЗ (АНПЗ). Информация об этом опубликована в картотеке арбитража. «Дочка» нефтяного французского гиганта Total (четвертый по объему добычи в мире) требует взыскать с тюменского предприятия более 911 млн рублей задолженности.

Согласно документации, 5 августа состоялось предварительное заседание, после которого суд решил назначить дело к судебному разбирательству. Первое слушание пройдет в Тюмени 2 сентября. Другие подробности дела пока неизвестны. Получить оперативный комментарий от истца и ответчика не удалось — им направлены запросы.

«URA.RU» сообщало, что 20 мая АНПЗ подал иск в суд о признании завода несостоятельным. Сумма долгов предприятия превысила 346 млрд рублей. 15 июля бывший владелец АНПЗ Дмитрий Мазуров был заключен под стражу по подозрению в финансовых махинациях. 18 июля Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело против бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко по факту превышения полномочий. По версии следствия, именно действия владельца и менеджера довели АНПЗ до банкротного состояния.