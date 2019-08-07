Помощника депутата тюменской облдумы обвинили в попытке опорочить власть

Жалобу на Алексей Чулошникова направили в Тюменскую областную думу Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Помощника депутата облдумы Тамары Казанцевой Алексея Чулошникова обвинилив том, что он порочит власть. Жалобу на имя спикера регионального парламента Сергея Корепанова написала председатель Викуловской районной думы Любовь Сердюкова. Чулошников известен резкой критикой главы муниципалитета Александра Криволапова.

Сердюкова пишет (жалоба имеется в распоряжении редакции), что «жизненное кредо Чулошникова — скандалы», а сам он уже привлекался к административной ответственности. По ее словам, активист распространяет дезинформацию, чем порочит районную власть. Еще одно обвинение — Чулошников якобы обещает людям, что поможет им в получении знания ветерана труда, чем вербует сторонников. «Чулошников порочит областной парламент, Викуловский район, и заслуживает дисциплинарной ответственности», — утверждает Сердюкова.

Активист в разговоре с «URA.RU» назвал обвинения «бредом». «Смешно, что Сердюкова жалуется на меня председателю облдумы на то, что я якобы помогаю получить звание ветерана труда. Но решение о получении звания выносят депутаты облдумы во главе с председателем», — отмечает он. По его словам, в 2017 году на него уже жаловались Корепанову, но тогда спикер не нашел нарушений в его действиях. Чулошников намерен подать на Сердюкову в суд.

Получить оперативный комментарий в региональном парламенте не удалось. Депутат Казанцева не ответила на звонок агентства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Чулошников вместе с группой единомышленников обвиняет главу Викуловского района в растрате бюджетных средств. Он жаловался на мэра в СК РФ и прокуратуру.