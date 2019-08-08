Замгубернатора Тюменской области жестко отреагировала на похороны бабушки в пакете

Ольга Кузнечевских пообещала наказать виновных Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Замгубернатора Тюменской области по социальным вопросам Ольга Кузнечевских пообещала наказать виновных в том, что бабушку, труженицу тыла и подопечную пансионата для ветеранов, похоронили в пакете. Информация об этом опубликована на официальной странице регионального департамента социального развития в социальной сети «ВКонтакте».

«Это неприемлемо ни в человеческом, ни в профессиональном плане. Люди, которые допустили подобное, не должны оставаться в отрасли», — отметила Ольга Кузнечевских.

Замгубернатора сообщила, что в пансионате идет внеплановая проверка. Будут не только проверены все документы, но и проведены беседы со всеми 108 постояльцами. К делу подключился также общественный совет при департаменте. «По итогам будут предприняты соответствующие меры», — заявила она.

Скандал с пансионатом, расположенным на улице Минской, 86 в Тюмени, поднялся после опубликованной фотографии в соцсети. Пользователь «ВКонтакте» Николай Новопашин рассказал, что покойную подопечную заведения, труженицу тыла, похоронили в полиэтиленовом пакете.