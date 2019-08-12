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Тюменские власти рассказали, как под Тобольском исчез целый лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка по городу. Екатеринбург, дрова, бревна, лес рубят, вырубка леса
Сосновый бор был передан в аренду неизвестным лицамФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Сосновый бор под Тобольском, вырубкой которого возмутились местные жители, был передан властями в аренду. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации Тобольского района.

«Участок соснового бора за мкр. Менделеево передан в аренду в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, заготовки древесины», — говорится в ответе властей на запрос агентства. Кому именно лес был передан в аренду, в администрации не уточнили, перенаправив вопрос в департамент лесного комплекса Тюменской области. Получить оперативный комментарий на отправленный запрос пока не удалось.

Ранее агентство сообщало, что жители Тобольска возмутились вырубкой леса, в котором горожане привыкли собирать грибы. В исчезновении бора заподозрили холдинг «Сибур», но в компании опровергли эту информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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