Тюменские власти рассказали, как под Тобольском исчез целый лес

Сосновый бор под Тобольском, вырубкой которого возмутились местные жители, был передан властями в аренду. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации Тобольского района.
«Участок соснового бора за мкр. Менделеево передан в аренду в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, заготовки древесины», — говорится в ответе властей на запрос агентства. Кому именно лес был передан в аренду, в администрации не уточнили, перенаправив вопрос в департамент лесного комплекса Тюменской области. Получить оперативный комментарий на отправленный запрос пока не удалось.
Ранее агентство сообщало, что жители Тобольска возмутились вырубкой леса, в котором горожане привыкли собирать грибы. В исчезновении бора заподозрили холдинг «Сибур», но в компании опровергли эту информацию.