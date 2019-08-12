На Ямале новый глава «Почты России»

Действующий руководитель возглавит региональное управление «Почты России» в другом регионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава ямальского управления «Почты России» Виктор Степанов в ближайшее время сложит свои полномочия и переедет в другой регион. Его место займет действующий заместитель руководителя Ольга Минина. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства округа.

«В ближайшее время в филиале произойдёт смена директора. Действующий руководитель Виктор Степанов возглавит региональное управление „Почты России“ в другом регионе», — говорится в сообщении. Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального управления «Почты России» по поводу нового места работы Степанова не удалось. В филиале госкомпании попросили время для подготовки ответа.

Ольга Минина, которая в последние годы работала заместителем директора ямальского филиала, недавно встретилась с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава региона обсудил с Мининой перспективы развития почтовой связи на Ямале и программу повышения заработной платы сотрудников. Губернатору пообещали, что к концу 2019 года средняя зарплата в филиале увеличится почти на четверть (23,6%).

В округе работает 92 почтовых отделения, 46 из них находятся в посёлках. С 2015 года 10 отделений были переведены в новые, более комфортные помещения. На 2019 год запланирован переезд ещё двух отделений — в Горках и Мысе Каменном.