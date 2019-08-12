Все претенденты на депутатское кресло в Ноябрьске готовы потратить на выборы более миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший ямальский бизнес-омбудсмен Дмитрий Бавдурный, ушедший с поста после секс-скандала, готов потратить на предвыборную кампанию в думу Ноябрьска (ЯНАО) больше других кандидатов. Информация об этом содержится в сведениях о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов.

По данным избиркома, на счету Бавдурного сейчас числится 200 тысяч рублей. Деньги из фонда пока не тратились. «Я впервые участвую в выборах, поэтому порядок цен мне не был ранее известен. Средства идут на печать плакатов, листовок и другого агитационного материала, который позволит жителям познакомиться со мной, узнать о моей деятельности и инициативах для жителей Ноябрьска», — уточнил кандидат.

Всего данные о своих фондах предоставил 41 кандидат на места депутатов думы Ноябрьска. В сумме все претенденты на депутатское кресло готовы потратить 1,25 млн рублей. Вторую строчку занимает представитель «Единой России» Антон Ноздрачев — 111 тысяч рублей, из которых 107 тысяч уже потрачены на предвыборную агитацию. Его однопартийцы — Оксана Гончарова, Наталья Чемиренко и Евгений Черный — имеют в своих фондах по 108 тысяч рублей. Меньше всего на предвыборную кампанию планировал потратить кандидат от партии «Коммунисты России» Иван Крюченков — на его счету 25 рублей, которые он уже потратил. На какие нужды пошли средства, в документе не указано.

В ЯНАО 8 сентября пройдут выборы. Жители региона будут избирать депутатов в городские думы, а также в окружной парламент.