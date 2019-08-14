Тюменский губернатор подвел итоги переговоров с IKEA

Вместо ожидаемой «Меги» компания получила дизайн-студию IKEA Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Шведская группа компаний IKEA на данный момент не будет строить торгово-развлекательный центр в Тюмени, однако это решение не окончательное. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Переговоры приостановлены, но не закончены. Если у компании появится желание зайти в Тюменскую область, мы с удовольствием поможем», — рассказал глава региона.

Ранее «URA.RU» сообщало, что IKEA должна до конца года определиться, будет ли строить на территории Тюмени торгово-развлекательный центр «Мега». Участок между «Ямальским-2» и ЖК «Комарово», который планировалось отдать компании, уже подготовлен с точки зрения градостроительного регламента, однако он пока так и не приобретен шведами.

IKEA планировала вложить в тюменский ТЦ более 2 млрд евро. В октябре прошлого года компания открыла в областной столице небольшую дизайн-студию на площади 900 кв. м. Соглашение между IKEA и тюменким правительством было отложено весной прошлого года после смерти основателя компании Ингвара Кампрада.