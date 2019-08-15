Власти Кургана назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии

В Кургане не хватает подсобных рабочих, водителей и продавцов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наибольшее число вакансий в Кургане по состоянию на 1 августа были связаны с профессиями подсобного рабочего, водителя и продавца. Список наиболее востребованный профессий опубликован на официальном сайте муниципалитета.

На начало месяца в Кургане было 280 вакансий подсобного рабочего со средней зарплатой менее 14 тысяч рублей — от 12972 рублей (МРОТ с учетом уральского коэффициента) до 20 тысяч. Вакансий водителя практически вдвое меньше — 145. Средняя зарплата — почти 18 тысяч рублей, максимальная — 40 тысяч. Также в городе 135 вакансий продавца продовольствия с зарплатой до 50 тысяч рублей. Самая высокая средняя зарплата — у каменщиков (55 тысяч рублей) и врачей-психиатров (более 41 тысячи рублей), но в городе всего по 20 таких вакансий.

Уровень безработицы в Кургане, по данным городского департамента экономики, составил 1,03% от экономически активного населения. Год назад этот показатель составлял 1,27%. «На 1 августа численность безработных граждан составила 1694 человека, что на 20,4% меньше, чем за соответствующий период 2018 года — 2128 человек», — уточняют в ведомстве. При этом в городе имеется около 3,5 тысяч вакансий.

Ранее «URA.RU» сообщало, что безработица в России обновила исторический минимум. По этому показателю Россия выглядит лучше Евросоюза, в котором ее уровень почти на 2% выше.