20 августа 2019
19 августа 2019

Курганцы пожаловались на дорогу, которая стала рушиться еще до конца ремонта. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы заявляют, что асфальт укладывают заплаткамиФото предоставлено Андреем Левченко

Жители Зауралья заявляют, что новая дорога Курган — Звериноголовское разрушается уже во время ремонтных работ. Об этом «URA.RU» сообщил курганец Андрей Левченко.

«Новое покрытие хуже старого, раньше мы знали все ямы, а теперь путь полон сюрпризов, — рассказывает Левченко. — Съезды с главной дороги не благоустроены, припарковаться на обочине нереально. Асфальт тонкий, всего три-четыре сантиметра толщиной, вся дорога в трещинах, особенно сильно разрушается по краям у обочины».

Дорогу ремонтирует Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Редакция «URA.RU» связалась с директором компании Дмитрием Нечаевым, он отверг все претензии: «Съезды и остановочные комплексы действительно не обустроены, но это обусловлено тем, что дорога не готова полностью, нарушений у нас на объекте нет». Собеседник агентства отметил, что ремонт будет завершен 20 октября, к этому времени все работы будут выполнены в полном объеме.

Подъезды к остановкам еще не обустроили
Фото предоставлено Андреем Левченко
Съезды с главной дороги также еще не завершены
Фото предоставлено Андреем Левченко
С края дороги асфальт уже местами разрушен
Фото предоставлено Андреем Левченко
Пока обочина ниже асфальта
Фото предоставлено Андреем Левченко

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© Служба новостей «URA.RU»
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