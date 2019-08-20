Курганцы пожаловались на дорогу, которая стала рушиться еще до конца ремонта. ФОТО

20 августа 2019 в 18:30 Размер текста - 17 +

Курганцы заявляют, что асфальт укладывают заплатками Фото предоставлено Андреем Левченко Жители Зауралья заявляют, что новая дорога Курган — Звериноголовское разрушается уже во время ремонтных работ. Об этом «URA.RU» сообщил курганец Андрей Левченко. «Новое покрытие хуже старого, раньше мы знали все ямы, а теперь путь полон сюрпризов, — рассказывает Левченко. — Съезды с главной дороги не благоустроены, припарковаться на обочине нереально. Асфальт тонкий, всего три-четыре сантиметра толщиной, вся дорога в трещинах, особенно сильно разрушается по краям у обочины». Дорогу ремонтирует Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Редакция «URA.RU» связалась с директором компании Дмитрием Нечаевым, он отверг все претензии: «Съезды и остановочные комплексы действительно не обустроены, но это обусловлено тем, что дорога не готова полностью, нарушений у нас на объекте нет». Собеседник агентства отметил, что ремонт будет завершен 20 октября, к этому времени все работы будут выполнены в полном объеме. Подъезды к остановкам еще не обустроили Фото предоставлено Андреем Левченко Съезды с главной дороги также еще не завершены Фото предоставлено Андреем Левченко С края дороги асфальт уже местами разрушен Фото предоставлено Андреем Левченко Пока обочина ниже асфальта Фото предоставлено Андреем Левченко