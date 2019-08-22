Мария Захарова станцевала лезгинку в Пятигорске. ВИДЕО

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, захарова мария
Мария Захарова блеснула на молодежном форуме в ПятигорскеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форме «Машук» в Пятигорске. Об этом сообщили в аккаунте ведомства в Twitter.

«Мария Захарова посетила на „Машуке“ секцию обучения кавказским танцам», — сказано в подписи видео.

Пользователи неоднозначно восприняли такой поступок Захаровой. «Одно из самых больших достижений МИДа России», — пишет юзер DinermanZ. «Это вам не Тереза Мэй! Пошлите ей запись, пусть поучится!» — отметил Александр Бычков. «Мария, „Калинка“ у вас получается куда лучше», — поддержал пользователь Александр. «Не надо бы тете Маше так кружиться, не бережет себя совсем», — добавил Ivan Kovalev.

Мария Захарова прибыла в Пятигорск на молодежный форум «Машук», напоминает RT. В ходе пресс-конференции она отметила, что российские СМИ находятся под давлением в странах Запада. Она напомнила ситуацию, когда британский национальный медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за «необъективные репортажи», хотя журналисты вели прямую трансляцию.

Видео: сайт ТВЦ

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