В Тюмени машина сбила двух девушек

Водитель автомобиля не успел остановиться перед перебегавшими дорогу девушками, утверждают очевидцы (фото из архива) Фото: pixabay.com

В Тюмени на улице Герцена автомобиль сбил двух девушек. По сообщениям очевидцев аварии в соцсетях, одна из пострадавших, скончалась от полученных травм.

Свидетели аварии утверждают, что девушки ходили по плохо освещенной проезжей части и сами бросались под машины, передает Life.ru . По данным издания, в момент ДТП они находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Компания из восьми человек шла. Девочки решили перебежать дорогу, первый водитель их заметил и затормозил, второй — ушел от удара, а третий просто их не видел и не успел скорость [сбавить]», — рассказал свидетель аварии в сообществе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, девушки держались за руки. «Первая [девушка], которую откачали, ударилась о бампер, а вторая — перелетела через машину», — добавил очевидец.

На момент публикации получить комментарий от городского отдела ГИБДД не удалось.