В Тюмени машина сбила двух девушек

В Тюмени на улице Герцена автомобиль сбил двух девушек. По сообщениям очевидцев аварии в соцсетях, одна из пострадавших, скончалась от полученных травм.
Свидетели аварии утверждают, что девушки ходили по плохо освещенной проезжей части и сами бросались под машины, передает
«Компания из восьми человек шла. Девочки решили перебежать дорогу, первый водитель их заметил и затормозил, второй — ушел от удара, а третий просто их не видел и не успел скорость [сбавить]», — рассказал свидетель аварии в сообществе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, девушки держались за руки. «Первая [девушка], которую откачали, ударилась о бампер, а вторая — перелетела через машину», — добавил очевидец.
На момент публикации получить комментарий от городского отдела ГИБДД не удалось.