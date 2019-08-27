Владимир Путин и президент Турции Эрдоган встретились на выставке МАКС-2019

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Сегодня 27 августа, вторник. И вот главные новости за день:

На авиационной выставке МАКС-2019 Владимир Путин и глава Турции Эрдоган в прямом эфире пообщались с космонавтами, работающими на МКС. Во время телемоста президент России высказался о проблемах со стыковкой «Союза» с роботом «Федором» на борту.

Россияне могут потерять пенсии, несмотря на новую накопительную систему. Людей, которым не хватает пенсионных баллов, становится все больше. А экономисты сомневаются в добровольности новой системы.

В интернет слили персональные данные 700 тысяч сотрудников РЖД. Злоумышленники опубликовали на своем сайте не только личную информацию, но и фотографии представителей компании.

Правительство РФ предложило оплачивать часть заграничного отдыха для пенсионеров и инвалидов. Но компенсацию получат не все.

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин обвинил в саботаже уральских хирургов, массово уволившихся из-за низких зарплат. Позже ему пришлось ответить за свои слова.

Заместитель губернатора Хабаровского края Владимир Хлапов напал на инспектора ДПС и отобрал у него радар. Оборудование зафиксировало серьезные нарушения со стороны машины чиновника. Поэтому он решил любой ценой завладеть компроматом.