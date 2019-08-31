Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для Запада

Зеленский поддержал энергетическое сотрудничество с Польшей и США Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток» угрозой для всей Европы. Такое заявление он сделал после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой

«Мы говорим с Польшей одним голосом: „Северный поток-2“ является неприемлемым и несет в себе угрозу всей Европе», — приводит слова Владимира Зеленского телеканал «112 Украина». Он также добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество с Польшей и США.

«Северный поток-2» должен доставлять газ из России в Германию через Балтийское море. Две части газопровода пройдут через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции и Германии. «Северный поток-2» построен уже на 75%, напоминает RT.