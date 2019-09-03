В Курган приехали сенаторы, чья судьба решится в ближайшие дни

Сергей Лисовский приехал в Курган Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

В Курган приехали сенаторы от Зауралья Сергей Лисовский и Елена Перминова. Ожидается, что накануне выборов губернатора они проведут ряд встреч с жителями региона.

Сергей Лисовский проведет в Курганской области три дня, начиная с 3 сентября. Как уточнила помощница сенатора Людмила Ганеева, у него очень насыщенный график, который включает несколько поездок на различные объекты в Кетовском районе.

Елена Перминова также работает в родном регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Елена Перминова ранее сообщала «URA.RU», что приедет в Курган 2 сентября. Уточнить программу ее визита не удалось — она не ответила на звонок корреспондента.

Выборы губернатора в Курганской области пройдут 8 сентября. Также в этот день пройдет ряд муниципальных выборов. В том числе, жители Кургана выберут депутатов городской думы.

Как ранее сообщало «URA.RU», Елена Перминова и Сергей Лисовский входят в список претендентов в сенаторы от врио губернатора Вадима Шумкова. Третий претендент от главы региона — директор финуправления области Константин Ермаков. Шанс занять кресло в Совете Федерации с подачи Юрия Ярушина, который выдвигается в губернаторы от ЛДПР, получили депутат областной думы Юрий Александров, руководитель аппарата регионального отделения партии Ольга Дружинина и индивидуальный предприниматель Николай Соловьев. В список сенаторов кандидата от «Справедливой России» Татьяны Майбороды вошли предприниматель Игорь Путин, директор благотворительного фонда развития и поддержки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами» Лилия Маслова и преподаватель Дмитрий Фельдшеров. Претендент на пост губернатора от КПРФ Яков Сидоров включил в список жительницу Притобольного района, секретаря местной партячейки Татьяну Кузьмину, а также руководителя регионального отделения КПРФ Виктора Зырянова и депутата из Мишкино Анатолия Карасева.