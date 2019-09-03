Блогера посадили на пять лет за пост, Путин накажет иркутскую чиновницу, новое место для храма в Екатеринбурге. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Глава Сбербанка согласился помочь жителям Иркустской области после критики президентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 3 сентября, вторник. И вот главные новости к этому часу:

Блогера Владислава Синицу, призывавшему к насилию над детьми силовиков, приговорили к тюрьме за экстремизм. А россиянам уже посоветовали «почистить» свои страницы в соцсетях, чтобы не получить уголовный срок.

Владимир Путин считает, что чиновница, назвавшая «быдлом» пострадавших от паводка в Тулуне, должна быть наказана. Глава РФ сказал, что она заслуживает нецензурных выражений в свой адрес.

Государство обеспечит жильем российских медиков и сотрудников скорой помощи. Они даже смогут получить квартиры в собственность, если выполнят определенные условия.

В Минобороны придумали, как следить за уклонистами от армии. Юношам придется сообщать о себе в военкомат даже если они временно находятся в чужом городе.

Глава Сбербанка Герман Греф согласился реструктуризовать кредиты россиянам, пострадавшим от паводков в Иркутской области. До этого Владимир Путин осудил банк за нежелание помогать жителям затопленных городов и сел.

Новую площадку включили в опрос о месте строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. При этом один из вариантов выбыл из списка. Также гордума предложила спросить у граждан, нужна ли им церковь вообще.

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