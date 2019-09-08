06 сентября 2019
05 сентября 2019

Зауральцы выстраиваются в очередь, чтобы проголосовать за губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Кургане. Курган
На зауральских участках многолюдноФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы губернатора Курганской области-2019

На избирательных участках в Курганской области отмечается большой ажиотаж. На некоторых из них даже образовались очереди, сообщил председатель облизбиркома Валерий Самокрутов.

«Должен сказать, что сегодня жители Зауралья очень активно принимают участие в голосовании. На ряде участков даже наблюдались очереди», — заявил Самокрутов. Он отметил, что после обеда сам посетил некоторые избирательные участки и лично убедился, что курганцы активно идут на выборы. «Были опасения: прекрасная погода, первые выходные без дождей», — добавил Самокрутов.

Относительно высокую явку Самокрутов связывает с новыми надеждами жителей Зауралья. «Сегодня у них есть возможность выбора пути развития региона», — пояснил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что по состоянию на 15:00 явка на выборах в Курганской области составила 29,95%. Это выше, чем на выборах в 2014 году, когда на то же время явка составляла 28,47%.

В Зауралье 8 сентября проходит более 300 избирательных кампаний. Жителям Кургана предстоит избрать губернатора и новый состав думы областного центра.

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