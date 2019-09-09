На Урале срочно эвакуировали детский сад

Из детского сада эвакуировались 70 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени в одном из детских садов 9 сентября произошло короткое замыкание. Из-за этого были эвакуированы 50 детей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного управления МЧС.

«В 7 часов 45 минут на пульт диспетчерской связи поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в детском саду № 118», — сообщили в ведомстве.

По словам представителей МЧС, на входе в здание в электрощитке произошло короткое замыкание без возгорания. Происшествие обошлось без пострадавших: 70 человек, включая воспитанников, смогли самостоятельно покинуть здание. «Спецслужбы прибыли на место спустя три минуты после сигнала. В 7:58 был дан отбой. Выехали 37 человек и 10 единиц спецтехники», — подчеркнули в ведомстве. На данный момент детский сад работает в штатном режиме.