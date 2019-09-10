Центральную улицу Кургана перекопают седьмой раз за год

Улицу Куйбышева в Кургане постоянно перекапывают из-за аварийного коллектора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение автомобилей по улице Куйбышева в Кургане будет ограничено на месяц. Необходимость этого вызвана предстоящими аварийными работами, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».

«Бригады АО „Водный Союз“ приступят к ремонту самотечного коллектора и устранению провала асфальтового покрытия. Проведение аварийных работ потребует ограничение движения автотранспорта на участке от улицы Кравченко до улицы Блюхера», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. В компании отмечают, что перекресток с улицей Бурова-Петрова так же будет перекрыт.

Движение автомобилей будет закрыто с 8 часов 11 сентября до 21 часов 15 октября. В «Водном Союзе» просят жителей Кургана с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее продумать пути объезда. В организации заявляют, что все провалы на куйбышевском коллекторе происходят из-за аварийного состояния канализации. «Главный коллектор длинной шесть километров построен в 1991 году из железобетонных труб. За много лет трубы пришли в негодность», — пояснил главный инженер компании Владимир Шаляпин.

Это уже седьмое перекрытие улицы Куйбышева с начала года из-за аварий на коллекторе. В «Водном Союзе» ранее уточняли, что куйбышевский коллектор изношен на 100%. В целом в Кургане по состоянию на апрель было изношено 76% водопроводных и 95% канализационных сетей.