Центральную улицу Кургана перекопают шестой раз за год

Для ремонта коллектора придется перекрыть движение автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок улицы Куйбышева в Кургане в очередной раз закроют для движения автомобилей из-за аварии на самотечном железобетонном коллекторе. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

«В течение месяца, с 09.00 1 августа до 21.00 30 августа, будет закрыто движение автотранспорта на участке дороги по улице Куйбышева — от дома №131 до перекрестка с улицей Кравченко», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Отключать водоснабжение для проведения работ не потребуется: специалисты установят перекачивающие насосы, чтобы поддерживать нормальное функционирование городской канализации.

Это уже шестое перекрытие улицы Куйбышева с начала года из-за аварий на коллекторе. В «Водном Союзе» ранее уточняли, что куйбышевский коллектор изношен на 100%. В целом в Кургане по состоянию на апрель было изношено 76% водопроводных и 95% канализационных сетей. В настоящее время коммунальщики проводят капремонт коллектора на улице Омской, который также был полностью изношен. Работы обещают закончить раньше срока на несколько недель.